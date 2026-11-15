'Anita, la fantástica' vuelve al banquillo por simular ser la dueña de una agencia de viajes

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita seis años de prisión para A. M. V. O., una mujer con seis condenas por estafa que consiguió apropiarse de 73.750 euros de una persona a la que convenció de que era la dueña de una agencia de viajes.

El representante del Ministerio Público imputa a la acusada, conocida por el apodo de 'Anita, la fantástica', la comisión de un delito de estafa. El juicio se celebrará este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según la Fiscalía, en el mes de julio de 2023 la acusada conoció en una feria de turismo a F. S. a la que hizo creer que era dueña de una agencia de viajes. Durante la charla, le ofreció invertir dinero en unas entradas de Moto GP de una carrera que se había cancelado y que, según A, M. V, O., había comprado su agencia.

El negocio consistía en que la compañía aseguradora AXA, encargada de la devolución del precio de las entradas, iba a reembolsarle el doble de lo pagado por las entradas, además de un bono por packs de entradas.

De esta manera, "no habiendo adquirido la acusada entrada alguna", consiguió que F. S. le hiciera siete transferencias por un importe total de 73.750 euros, "que la acusada incorporó definitivamente a su patrimonio", aunque dos meses más tarde le devolvió 20.000 euros.