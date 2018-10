Antonelli dice que "se puede ser gay y de derechas" pero que el PP no está invitado por incumplir las leyes LGTBI

Publicado 05/07/2018 19:30:38 CET

La diputada del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y activista LGTBI Carla Antonelli ha afirmado este jueves que "se puede ser gay y de derechas", pero que el PP no está invitado a la cabecera de la manifestación del Orgullo porque "están incumpliendo las leyes LGTBI".

Así, en declaraciones a los medios durante el Pleno, Antonelli ha acusado al consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, de recurrir a una "falacia" al afirmar que es una "majadería" pensar que "no se puede ser de derechas, del PP y además abiertamente gay", en alusión al veto a la presencia del Gobierno regional por parte de los organizadores del Orgullo.

"Se puede ser gay y de derechas, sí; lo que realmente no es ético es que estés defendiendo lo indefendible y lo indefendible es que perteneces a un gobierno que está incumpliendo sistemáticamente dos leyes" --la ley contra la LGTBfobia y la de Transexualidad--, ha agregado Antonelli, quien ha afirmado que Los Santos "está comulgando con ruedas de molino" y le ha acusado de desviar la atención.

Antonelli ha afirmado que el Gobierno regional está incumpliendo las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid porque "no han reglamentado, no han formado el Consejo LGTBI" y "se niegan a dar la tarjeta sanitaria" con nombre sentido, sobre la que ha recordado que el Gobierno había adquirido el compromiso de ponerla en marcha a la vuelta de las vacaciones de verano, y no a final de año.

En cuanto a la figura de un coordinador para desarrollar la normativa, Antonelli ha asegurado que constituiría "fraude de ley", porque el encargado de desarrollar la normativa debería ser el Consejo LGTBI.