Antonelli ve "un error de cálculo" la propuesta de Cs de declarar el Orgullo Fiesta de Interés Turístico Regional

Publicado 07/02/2019 19:24:02 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha calificado como "un error de cálculo absolutamente grandioso" la propuesta de Cs de declarar la 'Semana del Orgullo de Madrid' como Fiesta de Interés Turístico Regional.

En declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid, donde Cs ha registrado la iniciativa en forma de Proposición No de Ley (PNL), Antonelli ha afirmado que si el Orgullo se convierte en Fiesta de Interés Turístico se estaría "diluyendo en el día a día cuál es el origen".

"Nos quitamos la bota de encima, nos encerraban y apalizaban en comisarías, corríamos aquí en Madrid por la calle Preciados, salíamos con pancartas para que derogaran la ley de peligrosidad social", ha recordado Antonelli, quien ha señalado que el Orgullo "es reivindicación, es historia, es memoria". "Lo cual no quiere decir que todos los años además celebremos y además hagamos una fiesta, porque somos así, reivindicamos y hacemos fiestas, pero no nos tenemos que olvidar de nuestros auténticos orígenes", ha agregado.

"Si lo convertimos en un destino turístico nos vamos a olvidar de donde venimos y si olvidamos de donde venimos vamos a estar condenados a repetir la propia historia", ha advertido Antonelli, antes de manifestar que espera que Cs finalmente no lleve la PNL al Pleno y que de lo contrario votarían en contra.

"Yo no dudo de las buenas intenciones que haya podido tener Cs pero ha tenido un error de cálculo muy grande. No es lo mismo declarar la Comunidad LGTBI friendly que declarar el Orgullo un destino turístico", ha recalcado Antonelli, quien también ha subrayado que los colectivos no van a estar a favor, como ya se está viendo en redes sociales.

La activista LGTBI ha defendido el Orgullo de Madrid como "reivindicación" para "denunciar" la violación de derechos en tantos países del mundo donde se sigue persiguiendo a los miembros de ese colectivo y "ser una ilustración de cómo este país pudo transitar de aquella España en blanco y negro a la España en color, y hoy poder estar disfrutando de unos derechos que, según ha advertido, "el presente nos dice que todo es susceptible de que nos sea arrebatado". "Por lo tanto, la lucha continua", ha agregado.