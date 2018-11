APMU se queja al Defensor del Pueblo del nuevo formulario de identificaciones de Policía Municipal por "discriminatorio"

Publicado 26/11/2018 20:28:15 CET

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) ha presentado una queja ante Defensor del Pueblo sobre el formulario de identificaciones basado en perfiles étnicos que el Ayuntamiento de Madrid quiere implantar en la Policía Municipal por "vulneración de derechos fundamentales".

Este nuevo sistema de identificaciones policiales tendría una primera implantación en el distrito de Ciudad Lineal y el Gobierno local lo presentó en el Pleno municipal de octubre como un sistema para garantizar un trato policial igualitario y no discriminatorio a colectivos minoritarios.

El programa se resume en que los agentes de Policía Municipal han de rellenar un formulario cuando procedan a la identificación de los ciudadanos, en el cual deben indicar su etnia y los motivos por los que se procede a la identificación. Más concretamente, el formulario contempla, entre otros, los siguientes perfiles étnicos: "Gitano/a, Asia Oriental, África negra, África del Norte, etc.".

En primer lugar, APMU ha recordado que el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor el pasado mes de mayo, prevé, inequívocamente, como regla general, en su artículo 9.1 que "quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas (...)".

Este colectivo tiene el convencimiento además de que no se trata de un instrumento estrictamente necesario para el cumplimiento de obligaciones en el ámbito de la seguridad y protección social "dado que existen múltiples alternativas menos lesivas para los derechos y libertades de los ciudadanos y, además, sería un claro despropósito admitir el tratamiento de estos datos personales -que revelan el origen étnico o racial- al abrigo de un interés público esencial, por las razones aducidas".

Por tanto la asociación considera que dicho formulario "no puede encontrar cobijo en los valores y principios en que se inspiró y construyó la Unión Europea por resultar discriminatorio".

"La terminología utilizada para definir ciertos perfiles étnicos en el formulario de identificación, que viene defendiendo el Ayuntamiento de Madrid, es del todo inaceptable e indigna, a la par que discriminatoria, siendo la dignidad humana un valor inviolable (artículo 1 de la Carta de Derechos Humanos) y estando la discriminación contundentemente prohibida, especialmente la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, pertenencia a una minoría nacional, etc", indica la queja, a la que ha tenido acceso Europa Press.

El colectivo policial señala al Defensor del Pueblo que aunque sea legítimo que el Estado prevenga, detecte e investigue cualquier tipo de ilícito, "constituye una cuestión clave y controvertida determinar si el perfil étnico es una herramienta proporcionada y necesaria, es decir, en lo que respecta a los formularios, si podrían conseguirse los mismos objetivos propuestos -esto es, optimizar la detección de personas que cometan ilícitos, garantizar la igualdad en el trato policial y, en definitiva, optimizar la función pública de seguridad- por medio de sistemas alternativos que produzcan un menor impacto en la ciudadanía".

De hecho, ciertos estudios, como el efectuado por García Añón y Bradford, entre otros, al respecto de las identificaciones policiales por perfil étnico, vienen concluyendo que la utilización del perfil racial, al referido menester, no es eficaz.

Por tanto, APMU cree que habría que examinar si los formularios de identificación denunciados muestran que los beneficios derivados de la utilización de los rasgos étnicos en los perfiles para incrementar la eficiencia son mayores que el daño causado por su uso y si este es necesario, o bien si pueden obtenerse los mismos resultados utilizando sistemas alternativos menos lesivos y que, a la postre, no exijan un trato diferenciado.

Por eso, consideran que el formulario que se pretende implantar "no encuentra justificación ni abrigo, a juicio de este colectivo" en el principio de proporcionalidad ni desde la perspectiva de la prohibición de la discriminación.

"Ya no es solo que la terminología utilizada resulta inaceptable (Gitano, África negra, etc.), sino que puede conseguirse la optimización de la función pública de seguridad por medio de no pocos métodos alternativos, menos lesivos para los derechos de los ciudadanos", apuntan estos agentes.

La asociación policial, así como otros colecticos, han asegurado que estos formularios difícilmente pueden contribuir a una mayor eficacia en la actuación policial "habida cuenta, por una parte, de que cada intervención policial se vería ralentizada por trámites administrativos innecesarios, y por otra, de que la Policía Municipal de Madrid cuenta con pocos efectivos en la actualidad".

Por todo ello, la Asociación de Policía Municipal Unificada ha pedido al Defensor del Pueblo que si no comparten estas fundamentaciones al menos se modifiquen los términos utilizados para definir los perfiles étnicos "dado que son indubitadamente inaceptables".