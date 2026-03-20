Una app para buscar plazas de movilidad reducida o llevar cultura a zonas apartadas, ideas premiadas por el Carné Joven

Entrega de los Premios de Emprendimiento del Carné Joven de la Comunidad de Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una aplicación móvil destinada a localizar espacios de aparcamiento reservados para personas con movilidad reducida o una iniciativa para llevar la cultura a aquellos lugares más apartados son algunos de los proyectos premiados en la cuarta edición de los Premios de Emprendimiento del Carné Joven de la Comunidad de Madrid.

También destacan iniciativas basadas en la Inteligencia Artificial (IA) para ayudar a los jóvenes a mejorar el uso de las tecnologías o una plataforma que ofrece entradas de última hora con descuentos exclusivos para llenar teatros o espacios culturales.

La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, ha presidido este viernes los galardones, organizados por la Dirección General de Juventud y que se han celebrado en la Real Casa de Postas, que buscan fomentar la participación de los jóvenes en el desarrollo económico y social.

En esta edición han participado madrileños de entre 14 a 30 años titulares del Carné Joven. Los premios se estructuran en dos categorías, Innovación y Compromiso Social y Medioambiental, y contemplan dotaciones económicas que oscilan entre los 5.000 y los 16.000 euros, con una cuantía total de 100.000 euros.

Dávila ha remarcado que los jóvenes son "un motor imprescindible" porque sus ideas y perseverancia "están dando respuesta a problemas reales con soluciones eficaces que contribuyen a mejorar la vida de quienes más lo necesitan".

USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA O SNACKS CRUJIENTES

En el primer apartado se han reconocido aquellas propuestas que destacan por su originalidad, ya sea por dar respuesta a nuevas necesidades sociales o por introducir nuevos modelos de negocio, sectores de mercado o alternativas de desarrollo.

El primer premio ha sido para Daniel Plata por 'Plazas PMR', una aplicación móvil destinada a localizar espacios de aparcamiento reservados para personas con movilidad reducida en la capital.

El segundo ha recaído en Álvaro Anguita y Fernando Gómez por 'CocoAI', una plataforma basada en Inteligencia Artificial (IA) que ayuda a los jóvenes a hacer un uso responsable de la tecnología y apoya a las familias en su acompañamiento.

En su intervención, Anguita y Gómez han destacado que estos galardones "hacen un poco más fácil la vida de los emprendedores". Han añadido que su propuesta plantea dar una alternativa a la prohibición puesto que defienden que "acompañarles y cooperar es una mejor vía".

El tercero ha sido para Álvaro Díaz por 'Fitai Labs', una herramienta que emplea IA para mejorar la relación entre profesionales de la nutrición y el deporte y sus clientes mediante planes personalizados.

El cuarto ha sido para Ismael Jebari y José María Sánchez por 'Portrip', una solución digital que conecta a particulares y empresas con transportistas autónomos para el traslado de cargas voluminosas en entornos urbanos.

Por último, el quinto reconocimiento en el apartado de Innovación ha sido para Alba Fernández con 'Astro Candy', que reinventa las gominolas con la técnica de la liofilización, que a través de temperaturas bajas extremas las convierte en snacks crujientes.

NUTRICIÓN O CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

En la categoría de Compromiso Social y Medioambiental, el Gobierno regional ha reconocido proyectos que promueven la inclusión de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto al entorno natural, entre otros ámbitos.

Miriam Muiña ha obtenido el primer premio con 'Eres lo que (no) comes', una iniciativa que combina nutrición, descanso, motivación y psicología para acompañar a las personas en las distintas etapas de su vida mediante un enfoque personalizado.

Durante su discurso, la madrileña de Montecarmelo ha agradecido el apoyo de su familia y ha subrayado la labor de los emprendedores. "Emprender significa convivir con la incertidumbre, soledad y momentos con los que no sabes si lo estás haciendo bien. Pide apoyo porque hay muchas personas deseando a apoyar a otras", ha subrayado.

El segundo galardón ha sido para Ana Barquero y Leire Garmendia por su aplicación 'Kultur', que ofrece entradas de última hora con descuentos exclusivos para fomentar la asistencia a espectáculos culturales. El tercero ha sido para Alberto Tejedor con 'Villasport Management', que muestra el deporte como una forma de integración creando un espacio educativo para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Antonio Martín y Javier Mugueta, con Asociación Iberozoa, han logrado el cuarto reconocimiento por su proyecto en la conservación de la biodiversidad ibérica creando charcas de anfibios, cajas nidos u hoteles de insectos.

Y, finalmente, el quinto ha sido para Palmira Cardo, que a través de su propuesta 'Te falta calle', ha creado una iniciativa para llevar la cultura a aquellos lugares más apartados, como barrios periféricos o zonas rurales, mediante espectáculos escénicos, creatividad urbana y el contacto con la realidad social.