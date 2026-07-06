Aprobado el convenio para construir el futuro intercambiador de transportes de Alcalá a partir de octubre

Archivo - Futuro intercambiador de transportes de Alcalá de Henares - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes (RTM) que permitirá iniciar la construcción y posterior puesta en funcionamiento del nuevo Intercambiador Modal de Transportes de la ciudad.

La cuarta teniente de alcaldesa y concejala de Urbanismo, Cristina Alcañiz, ha avanzado este lunes que la previsión es que las obras puedan empezar el próximo mes de octubre, con una duración estimada de 12 meses.

En concreto, la aprobación de este convenio supone un nuevo avance administrativo para este "proyecto estratégico para Alcalá de Henares y para todo el Corredor del Henares". "Hoy damos un paso más para hacer realidad una infraestructura largamente esperada por los vecinos. Este intercambiador transformará la movilidad de Alcalá de Henares, mejorará las conexiones con toda la región y convertirá nuestra ciudad en un nodo estratégico del transporte público del Corredor del Henares", ha subrayado la edil.

El nuevo intercambiador, que se ubicará en la Vía Complutense, permitirá concentrar las líneas interurbanas y mejorar la conexión con el transporte urbano, favoreciendo una movilidad "más eficiente, cómoda y sostenible", han resaltado desde el Ayuntamiento. Además, contará con nuevas dársenas para autobuses, aparcamiento para vehículos particulares y bicicletas, sala de espera, venta de billetes, aseos y otros servicios para los viajeros.

El convenio establece que la Comunidad de Madrid financiará íntegramente la construcción del intercambiador, ejecutará las obras y asumirá la titularidad de la infraestructura una vez finalizada, mientras que el Consorcio Regional de Transportes será el responsable de su puesta en funcionamiento, gestión y explotación.

Asimismo, las tres administraciones se comprometen a trabajar conjuntamente en la reorganización de las líneas urbanas e interurbanas para adaptar la red al nuevo intercambiador, mejorando la conectividad y facilitando los desplazamientos entre Alcalá de Henares, el Corredor del Henares y el resto de la Comunidad de Madrid.

"Este convenio demuestra el compromiso firme del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid con una movilidad moderna, sostenible y pensada para facilitar el día a día de miles de usuarios del transporte público", ha resaltado Alcañiz.

Según ha remarcado la edil, el Ayuntamiento sigue cumpliendo con los compromisos adquiridos con los vecinos y avanzando en proyectos que "marcarán el futuro" de Alcalá. "Este intercambiador supondrá un antes y un después para la movilidad de nuestra ciudad y mejorará la calidad del transporte público para miles de personas cada día", ha resaltado.

EL FUTURO INTERCAMBIADOR

Con una inversión de 14 millones de euros, este nuevo espacio del Consorcio Regional de Transportes de Madrid se ubicará en la Vía Complutense 132 de Alcalá de Henares y concentrará cinco líneas urbanas y 11 interurbanas.

El proyecto de la futura instalación, que previsiblemente estará finalizada en el segundo semestre de 2027, contempla 161 plazas de aparcamiento, entre las que se encuentran 10 puntos de recarga para vehículos eléctricos, facilitando así la combinación de los distintos modos de transporte.

Junto a la ciudad alcalaína, esta infraestructura mejorará también la movilidad de los vecinos de Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fuente el Saz de Jarama, Los Santos de la Humosa, Meco, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo y Villalbilla.

Este proyecto está enmarcado dentro del Plan de Intercambiadores Comarcales, que plantea instalaciones sencillas y proyectadas en superficie que mejoren la experiencia del viajero y la circulación de los autobuses, busca reforzar su apuesta por el transporte público madrileño y la cohesión del territorio.