Aprobado el dictamen de la comisión del 'cupo catalán' con el PP en solitario y críticas de la oposición

Hemiciclo durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves el dictamen de la comisión del 'cupo catalán' con los votos en solitario del PP y críticas de Más Madrid, PSOE y Vox, que rechazaron participar desde el inicio de la misma.

Concluye finalmente esta comisión que echaba a andar el 25 de abril y lo hacía solo con el PP después de que la oposición en bloque rechazara participar. Vox abandonaba su presencia tras rechazarse su lista de comparecientes --que incluía a cargos del PP o a Carles Puigdemont--, mientras que PSOE y Más Madrid se negaban a participar en un espacio que buscaba un "circo mediático".

Estas conclusiones del PP plantean que el acuerdo bilateral del concierto singular de Cataluña es "inconstitucional, pone en riesgo los servicios públicos y perjudica especialmente a Madrid". Sostiene también que no tiene "ningún encaje constitucional, que rompe el principio de igualdad entre ciudadanos como el de solidaridad interterritorial" y que "un cupo catalán conllevaría la necesidad de reformar la Constitución".

Para defenderlas ha tomado la palabra el diputado 'popular' Francisco Galeote, quien ha defendido que el acuerdo de financiación "no tiene encaje constitucional" ya que "rompe" tanto el principio de igualdad entre territorios y el de solidaridad interterritorial.

"Se fractura el sistema tributario estatal dado que todos los ciudadanos tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos del Estado de acuerdo con su capacidad económica", ha señalado. Además, ha subrayado que el mismo "cercena" las competencias atribuidas a la Administración General del Estado de manera exclusiva, como la propia actividad tributaria o la garantía del equilibrio territorial y social. "Un cupo catalán conllevaría la necesidad de reformar la Constitución", incidido.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, la diputada de Más Madrid Beatriz Borrás ha ironizado dando "la enhorabuena" al PP por traer "un problema tan importante para los madrileños como es Cataluña" a la Asamblea de Madrid.

"Nosotros aquí todo el día con la vivienda, el empleo, la educación, cuando ha quedado claro y ha quedado demostrado que el principal problema de los madrileños es por supuesto los catalanes, los malvados catalanes", ha lanzado para plantear que esa maldad era la "conclusión" que sacan de esta comisión y que podrían haberse "ahorrado cientos de miles de euros".

El portavoz adjunto del PSOE Fernando Fernández ha tachado de "esperpento patrio" las comisiones propuestas por el PP, propias del "club de la comedia", sin "respeto democrático" y en las que "se manipula".

"Su proposición, su comisión, sus debates de ombligo, su karaoke patriótico y su dictamen, cada vez nos acercamos más a esa frase que dice que lo único que no tiene límites ya en este Parlamento es la estupidez humana", ha lanzado tras tachar de "pérdida de tiempo" un debate solo entre miembros del PP.

Por su parte, Vox ha defendido su posición a través de Ana Cuartero ha recordado que lo que ellos propusieron fue que la comisión ahondara en los "errores políticos" que condujeron hasta "una situación que Cataluña propone unas leyes de desconexión y obtiene un indulto".

"No vamos a negociar, como sí ha hecho el PP, la unidad nacional a cambio de sillones. Vox puede negociar muchas cosas con el PP, pero nunca la unidad nacional. Nunca nos apearán de la defensa del interés común de todos los españoles aquí y en la Unión Europea", ha lanzado. Finalmente se han abstenido.