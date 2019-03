Aprobado en Pleno el dictamen de la comisión de amianto en Metro por la oposición y exige al Gobierno que pida perdón

Publicado 14/03/2019 13:49:07 CET

MADRID, 14 Mar.

El dictamen de la comisión de investigación sobre la presencia de amianto de Metro de la Asamblea de Madrid ha sido aprobado este jueves en el Pleno con los votos a favor de la oposición, que han exigido al Gobierno regional que pida perdón a los trabajadores y a los sindicatos por su "negligencia continua" y "falta de asunción de responsabilidades".

Este dictamen critica el plan de desamiantado impulsado por Metro en 2018, cuando había conocimiento de la presencia de este material, potencialmente cancerígeno, desde 1991. Un total de dos trabajadores han fallecido por asbestosis y otros dos tienen enfermedad profesional reconocida por exposición a amianto.

"Se ha tardado 27 años en dar respuesta a un problema, 27 años en los que más de un centenar de trabajadores y usuarios han estado en contacto con materiales con amianto en diferentes niveles de exposición", recoge el texto.

Por otro lado, y en el apartado de recomendaciones, se estipula que Metro sabía de la existencia de amianto y sus riesgos desde "hace más de dos décadas". "Sin embargo, la dirección de la empresa no dio la importancia debida a la situación ni valoró el peligro de forma adecuada. La organización de la empresa, todas las gerencias y la dirección estaban informadas de la presencia de amianto, pero no lo estaban los trabajadores", critica.

Aparte, el dictamen, al que tuvo acceso Europa Press, manifiesta que el suburbano "ocultó la situación" del amianto a los trabajadores "dejándoles desprotegidos a pesar de que a la empresa le obligaba la legislación vigente".

EL GOBIERNO "HA DESTROZADO METRO DE MADRID", DICE PODEMOS

Durante el debate del dictamen en Pleno, el diputado socialista Daniel Viondi ha lamentado que a día de hoy se encuentra una persona fallecida y que hay varias con enfermedades profesionales reconocidas y "nadie ha asumido responsabilidades políticas ni profesionales. "Por respeto a sus familiares alguien de ustedes deberían decir una palabra que no se ha oído a ningún miembro del Gobierno: Perdón. Le falta pedir perdón a los trabajadores y a los sindicatos", ha pedido.

El dictamen, a su juicio, constata que hasta después de 20 años el Gobierno no ha comenzado a señalizar elementos con amiantos, no ha hecho informes de las actuaciones de la red de Metro ni estudios de enfermedades a la plantilla.

"Han cometido una negligencia continua y una falta de asunción de responsabilidades de Metro. Y hay una canción que suena ahora y es clavada para lo que ha sido todo este tiempo para los responsables de Metro 'De eso no me acuerdo y si no me acuerdo, eso no pasó", ha ironizado.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Juan Rubio ha pedido al Ejecutivo madrileño que "mire a los ojos de los 7.000 trabajadores" y les digan que "nadie ha hecho nada por ellos". Así, le ha planteado al Gobierno regional que pueden suceder dos cosas, que "saben gestionar y han manipulado la información en su beneficio con consecuencias serias para la salud de los trabajadores" o que "colocaron a sus amigos solo por eso, por ser buenos amigos, sin saber gestionar".

"No se puede tener esta cadena de despropósitos continuos de incumplimiento de la Ley. Les pido que sean serios, que no nos veamos avocados a la vergüenza de cómo el PP nos deleita con los fallos gramaticales", ha criticado.

En este punto, el diputado de Podemos Alberto Oliver ha comenzado espetando a Ciudadanos que hayan estado apoyando a un Gobierno que "ha destrozado Metro de Madrid", pero pese a ello el dictamen ha salido adelante y ha sido un "éxito".

Al PP, le ha afeado que les dé igual que "se sepa o no la realidad" y de haber querido "torpedear la comisión" cuando "hay evidencias de lo que ocultaban" y que estaban "para tapar las vergüenzas de quienes tenían puestos de responsabilidad y quienes lo habían hecho mal".

"Querían en el fondo privatizar Metro igual que han hecho con todo lo que han podido porque esa es su política: privatizar los servicios", ha criticado al tiempo que ha lanzado que la Comunidad necesita otro Gobierno porque han demostrado "una manifiesta incompetencia".

FINALIDAD "PARTIDISTA", PARA PP

Por último, el diputado del PP, José Luis Fernández Queijo ha señalado que ha quedado clara "la finalidad partidista" de todos los grupos de la oposición al aprobar este dictamen y no de proceder a una "investigación real de los hechos".

"Se ha reforzado Metro, se ha recavado información, identificado elementos, un inventario único con elementos de amianto, tripticos, y evaluaciones de riesgo a todos los trabajadores", ha defendido el parlamentario 'popular'.

CRÍTICAS DE LOS TRABAJADORES

Por su parte, algunos trabajadores de Metro de Madrid han comenzando a concentrarse en los alrededores de la Asamblea. En declaraciones a los medios, el portavoz de Solidaridad Obrera, Manuel Fernández Suárez, ha tildado de "buena noticia" la aprobación del dictamen de la comisión y ha deslizado que debe ser ahora la Fiscalía la que "tome cartas en el asunto". Y es que, a su parecer, "hasta ahora el amianto está impune".

Para este trabajador, la única materia de defensa del PP es su voto particular porque "ha gestionado el Metro de Madrid desde el año 1993 y sabe perfectamente que hay amianto" en el suburbano. En este punto, ha recordado que precisamente ese año ya se preguntó por el amianto en la estación de Quintana. "Ahora hacen como que no sabían nada y que han descubierto el amianto en 2017", ha lanzado.

Fernández ha incidido en que desde entonces trabajadores y usuarios de Metro están "chupando fibras de amianto", por "una negligencia total". Además, considera que las cosas se están haciendo ahora "deprisa, corriendo y de mala manera" y critica que no se hayan puesto todos los medios de Metro para "desamiantar mucho más rápido de lo que se está haciendo" y para poner en marcha "un fondo de indemnizaciones para todos los trabajadores".