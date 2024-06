Aracaladanza, Centro del Títere de Alcorcón y CAT de Soto del Real, representación madrileña en circuito estatal Audaces

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía madrileña Aracaladanza, junto al Centro del Títere de Alcorcón y el CAT Centro de Arte y Turismo de Soto del Real han sido seleccionados en la tercera edición del Circuito Audaces, que busca garantizar el acceso de los escolares a las artes escénicas y la cultura y que programa a lo largo del curso escolar 2024/2025 un total de 132 funciones en 17 espacios escénicos de núcleos urbanos y rurales radicados en nueve comunidades autónomas.

En este marco, el Centro del Títere de Alcorcón acercará al público escolar los montajes 'Hamelín', de Xip Xap Teatre, y 'Deméter', de Olimpus Kids (Cataluña); 'Chatungla', de Teatro Silfo (Murcia); 'formaS', de Zig Zag Danza (Asturias) y 'Gaia Baba, la meiga', de Nauta Teatro (Galicia).

Por su parte, el CAT Centro de Arte y Turismo de Soto del Real programa los espectáculos 'Chatungla', 'formaS' y 'Strawberry Frappuccino', de Iván Andrade (Cataluña).

El Circuito Estatal de Programaciones Escolares Audaces, puesto en marcha en 2021 para garantizar el acceso a las artes escénicas de los niños y jóvenes a través de los centros educativos, está impulsado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) del Ministerio de Cultura junto a Assitej España y la Asociación Te Veo de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud y se ha presentado este lunes en el Centro del Títere de Alcorcón, espacio seleccionado en la segunda y en la tercera convocatoria.

La directora general del Inaem, Paz Santa Cecilia Aristu; la vicepresidenta de Assitej España, Marta Torres; Jacinto Gómez, miembro de la Junta Directiva de Te Veo, y Elena Muñoz, directora del Centro del Títere, han destacado la importancia de esta iniciativa que apuesta por llegar a territorios sin programaciones escolares y que busca "fortalecer la apuesta por la mediación y el desarrollo de audiencias para que los espacios establezcan vínculos duraderos con los centros educativos y con la población", informa la organización.

PROPUESTAS Y PROGRAMADORES DE LA III EDICIÓN

En esta tercera edición se han programado 132 funciones en 17 espacios escénicos de grandes núcleos urbanos y también de pequeñas localidades del entorno rural: Jaén y Granada (Andalucía); Consuegra, en Toledo (Castilla-La Mancha); Guardo (Palencia), Sequeros (Salamanca), Valladolid y Burgos (Castilla y León); Sabadell, en Barcelona (Cataluña); Alcorcón y Soto del Real (Comunidad de Madrid); Valencia; Cabeza de Buey y Montijo, en Badajoz (Extremadura); Outes, en A Coruña (Galicia), y Blanca y Murcia (Región de Murcia).

Por ello, el próximo curso serán de nuevo miles los escolares que, en los 17 espacios seleccionados, disfruten de las propuestas que conforman el catálogo, caracterizadas por su calidad y variedad de lenguajes.

Se trata de 'Ad Libitum', de Lapso Producciones, y 'Vacío', de La Rous (Andalucía); 'Latas', de Compañía D' Click (Aragón); 'formaS', de Zig Zag Danza (Asturias); 'Las pequeñas cosas', de La Mecànica (Baleares); 'tÁ', de Escena Miriñaque, y 'Olivia y las plumas', de La Machina Teatro (Cantabria); 'Calor', de Jean Philippe Kikolas (Castilla y León), y 'Hamelín', de Xip Xap Teatre; 'Deméter', de Olimpus Kids; 'Maña', de Compañía Manolo Alcántara; 'Un traje nuevo para el emperador', de La Pera Llimonera; 'Strawberry Frappuccino', de Iván Andrade; 'AKA (Also Known As)', de AKA Teatro; 'Full House', de Eléctrico 28, y 'Concerto a Tempo D'Umore', de Orthemis Orquesta (Cataluña).

A todas ellas se suman 'Play', de Aracalandanza, (Comunidad de Madrid); 'Mi padre quemaba piedras', de L'Home Dibuixat; 'Biblioteca de cuerdas y nudos', de José Antonio Portillo Vesga, y 'Paüra', de Compañía Lucas Escobedo (Comunidad Valenciana); 'Mr. Bo', de Marie de Jongh; 'Euria' ('Lluvia'), de Markeliñe Teatro; 'Pin Pang', de Xabi Larrea, y 'Otempodiz', de Ertza (Euskadi); 'Menina. Soy una puta obra de Velázquez', de Proyecto Cultura (Extremadura); 'Gaia Baba, la meiga', de Nauta Teatro (Galicia), y 'Chatungla', de Teatro Silfo (Murcia).

Audaces se articula a través de las propuestas presentadas por creadores y programadores a sendas convocatorias, lanzadas en el primer trimestre de este año. En el caso de los creadores, en esta III edición se contabilizaron 445 espectáculos de los que, finalmente, una comisión conformada por expertos en el ámbito de las artes escénicas para la infancia y la juventud ha seleccionado 27.

A continuación, los espacios promotores (17 en esta edición) han escogido entre todos los montajes los que desean acercar a sus públicos. El Circuito, que busca también sensibilizar sobre la importancia de las artes escénicas como valor educativo en los proyectos curriculares de los centros escolares y ayudar a los espacios a desarrollar programaciones estables y de calidad para la infancia y la juventud, ha recibido en sus tres ediciones 996 propuestas de creadores y ha programado 331 funciones.

Asimismo, en sus dos primeras ediciones ha llegado a 21.273 alumnos de la práctica totalidad del país y ha realizado 184 actividades complementarias.