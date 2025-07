Arcópoli presenta denuncia contra Toscano (Vox) por sus declaraciones sobre el colectivo LGTBI+ en el Pleno de Cibeles

La asociación también ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo en el que solicitan tres acciones concretas

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Arcópoli ha presentado, junto a otras 8 organizaciones, una denuncia ante Fiscalía contra la concejala de Vox Carla Toscano por unas intervenciones públicas "cargadas de mensajes de odio, estigmatización y criminalización hacia el colectivo LGTBI+" durante el Pleno de Cibeles del pasado 24 de junio.

"No se trata solo del colectivo LGTBI+, se trata de defender los pilares de la democracia, la igualdad y la convivencia pacífica frente al ataque de quienes desprecian la diversidad y los derechos humanos", ha expresado en un comunicado el coordinador general de Arcópoli, Luis Fernando Rosales.

En concreto, en el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, Arcópoli atribuye a la edil afirmaciones como "la bandera LGTBI representa una ideología destructiva, el totalitarismo, el adoctrinamiento, la corrupción de menores"; "la ideología de género lleva a la pederastia"; "la fiesta del Orgullo va de sexo y de dinero" o "Arcópoli se dedica a hablar de sexo a los niños", entre otras.

La asociación esgrime que las palabras de Toscano cruzan "cualquier límite admisible en un Estado democrático de derecho" y por ello ha presentado una denuncia por posibles Delitos de Odio. Igualmente, ha señalado que ha realizado una petición formal al Defensor del Pueblo para que actúe ante lo que consideran un "ataque" institucional "frontal" y "sin precedentes" contra "los derechos fundamentales y la dignidad del colectivo LGTBI+".

"Estas declaraciones, realizadas bajo la legitimidad institucional de un cargo público, son absolutamente inaceptables, ya que fomentan prejuicios, desinformación y hostilidad social, comprometiendo la convivencia y la seguridad del colectivo LGTBI+", ha criticado Arcópoli.

En relación a su petición al Defensor del Pueblo, la asociación ha solicitado tres acciones concretas: que se investigue si estas declaraciones "suponen una vulneración de derechos fundamentales", que se emita una recomendación oficial al Ayuntamiento de Madrid y al Grupo Municipal Vox, "recordando la obligación de los cargos públicos de respetar los derechos de las minorías", y, finalmente, que se inste a la Fiscalía "a valorar posibles responsabilidades penales por incitación al odio e injurias graves hacia colectivos vulnerables".

"No podemos dejar pasar ni una. Frente al fascismo y la ideología del odio de la ultraderecha en este país no se puede ser tibio. No se puede esconder el odio tras la libertad de expresión. La libertad de expresión termina donde empieza la vulneración de derechos humanos. Lo que vimos en el pleno fue un discurso de criminalización y odio que solo puede tener una respuesta: justicia y reparación para las víctimas", ha concluido Rosales.