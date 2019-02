Arde sin heridos parte de una pastelería industrial de San Sebastián de los Reyes

Publicado 06/02/2019 18:05:05 CET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han controlado esta tarde un incendio originado en una pastelería industrial de San Sebastián de los Reyes, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112.

El incendio, cuyas causas aún se desconocen, tuvo lugar minutos después de las 14.30 horas de este miércoles en la calle Montes de Oca. Las llamas han afectado a la cubierta, zona de hornos y a algunas láminas mecánicas de la fachada del edificio.

Hasta el lugar se han desplazado 11 dotaciones de Bomberos de la Comunidad, que han controlado las llamas, por lo que ya no hay carga de fuego, aunque todavía no lo han extinguido en su totalidad. Sanitarios del Summa-112 han acudido al lugar en preventivo, aunque no han tenido que asistir a ningún herido ni intoxicado.