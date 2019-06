Arden varias hectáreas de vegetación en un aparatoso incendio junto a chalés en Arroyomolinos

Publicado 03/06/2019 16:02:13 CET

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un aparatoso incendió arrasó ayer domingo por la tarde varias hectáreas de vegetación junto a un bloque de chalés situados la zona del Pinar de Arroyomolinos, sin que se produjeran daños personales ni en las cercanas viviendas, aunque sí daños medioambientales.

El incendio se inició, por causas que ahora investiga la Guardia Civil, minutos antes de las 19.30 horas en esa zona del Pinar, cerca del cuartel de la Guardia Civil y del cementerio. Las llamas, muy aparatosas y con bloques de humo negro que se veían desde muchos puntos de la comarca, arrasaron varias hectáreas de ribera, pasto, cereal y algún árbol.

Hasta el lugar acudieron diez dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, ya que los helicópteros no podían echar agua debido a los cables de alta tensión que pasan por la zona. Los bomberos consiguieron controlar el fuego y ninguna vivienda ni persona resultó afectada o intoxicada, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Los profesionales dieron por extinguido el incendio a las 23 horas. Por su parte, el Ayuntamiento pidió a los vecinos que no abrieran las ventanas ni usaran el aire acondicionado por la noche para evitar intoxicaciones.

Un retén de bomberos ha estado durante la noche y esta mañana refrescando la zona y apagando los rescoldos y algún rebrote del incendio. En el lugar también han trabajado efectivos de Protección Civil y Policía Local de Arroyomolinos y Guardia Civil se han unido profesionales de EMUGESA y Servicios Generales.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Arroyomolinos ha puesto en valor el "gran esfuerzo realizado" por todos los operativos tras la extinción del incendio, así como la colaboración de numerosos vecinos.

Igualmente, ha llamado la atención sobre la importancia de extremar las precauciones para evitar incendios en fechas veraniegas, en zonas con sequedad y gran incidencia de pelusa de árboles y con altas temperaturas. Así, piden no arrojar colillas, no arrojar botellas ni encender ningún tipo de fuego.

Por su parte, varios vecinos de Arroyomolinos han creado una petición de firmas en change.org para reclamar a la Comunidad de Madrid un retén de bomberos, ya que tienen que esperar a que lleguen los bomberos en torno a 15 minutos al tener que venir de Villaviciosa de Odón. "Eso para una casa en llamas es demasiado tiempo ¡Necesitamos ayuda ya! Aprovechamos para reivindicar un ambulatorio digno y con urgencias las 24 horas", señalan.

Los vecinos señalan que hace unas semanas sufrieron un incendio en un parque detrás de nuestras casas que estuvo a punto de entrar en el jardín y éste fue "el primero de muchos que están sucediendo en Arroyomolinos". "El pulmón del pueblo se quema y necesitamos ayuda. No es una iniciativa política, no es de ningún partido, que no os engañen, no lo han promovido ellos. Esto es de los ciudadanos de Arroyomolinos y ya está", concluyen.

Arroyomolinos sufrió hace algunas semanas dos incendios similares al de ayer con alta concentración de polen y pelusa de chopo, que la Guardia Civil también está investigando.