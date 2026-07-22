Arranca el procedimiento para sumar tres nuevos centros de salud en Carabanchel, Alcorcón y Rivas con 42,4 millones

Archivo - Dos enfermeras trabajan durante una campaña de donación de sangre de Cruz Roja, en el centro Comercial La Gavia, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la adjudicación de las obras de construcción de tres nuevos centros de salud en el distrito madrileño de Carabanchel (San Isidro-Quince de Mayo), Alcorcón (Ensanche Sur) y Rivas-Vaciamadrid (Barrio de la Luna), con una inversión de 42,4 millones de euros.

Los tres edificios se levantarán mediante un sistema de edificación industrializada, que permite reducir los tiempos de obra gracias al uso de elementos estructurales fabricados previamente y ensamblados posteriormente con un alto grado de precisión. Los trabajos tendrán una duración prevista de 378 días, ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El centro de salud San Isidro-Quince de Mayo contará con una inversión de más de 8,7 millones de euros y sustituirá al actual dispositivo del mismo nombre, que beneficiará a 16.500 vecinos.

Por su parte, Ensanche Sur Alcorcón será el noveno recurso de Atención Primaria de esta localidad. La Comunidad de Madrid invertirá en su edificación más de 17,5 millones de euros para dar asistencia sanitaria a 12.000 usuarios.

Finalmente, el centro de salud Barrio de la Luna será el cuarto dispositivos de estas características de Rivas-Vaciamadrid. Para su construcción se invertirán 16,1 millones de euros y dará cobertura sanitaria a 17.200 vecinos.

34 CENTROS PREVISTOS

Con estas nuevas adjudicaciones, el Gobierno regional continúa reforzando la red de Atención Primaria. Actualmente, 27 de los 34 centros de salud previstos para esta legislatura están en distintas fases de ejecución y desarrollo. De ellos, siete ya han entrado en funcionamiento: Collado Villalba, Navalcarnero II, Parla Este, Parque Oeste (Alcorcón), Sevilla la Nueva, Las Tablas (Madrid) y Tielmes.

Además, a lo largo de este año está prevista la apertura de otros cinco centros. Se trata de Enfermera Carmen Vázquez, en Móstoles, y cuatro ubicados en Madrid capital: Butarque (Villaverde), Cáceres (Arganzuela), Prosperidad (Ciudad Lineal) y Montecarmelo (Fuencarral-el Pardo)