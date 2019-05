Arrancan los trabajos de acondicionamiento de la parcela del futuro Instituto Público de Montecarmelo

Publicado 09/05/2019 17:35:26 CET

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Madrid, que aprobó el gasto en el último Pleno de esta legislatura, adelantará cerca de 4 millones de euros, a compartir posteriormente con la Comunidad de Madrid, ha informado la Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo, entidad que agrupa a la Asociación Vecinal y a las AMPAS de los dos colegios públicos de este barrio del norte de Madrid.

Las familias y vecinos han solicitado una reunión con el Consejería de Educación con el fin de recabar información de los pasos que a partir de ahora llevará a cabo la administración regional.

El 7 de mayo dieron inicio los trabajos de acondicionamiento de la parcela que albergará su futuro instituto de educación secundaria. Los primeros operarios de le empresa adjudicataria que, a cargo del convenio marco de actuación del Ayuntamiento de Madrid, llevará a cabo las labores de desmonte y allanado de la parcela, han empezado a colocar las primeras vallas alrededor de la zona de trabajo y a informar a los vecinos de la inminente actuación sobre el terreno.

De esta manera se materializa el acuerdo que, el pasado mes de marzo, ambas administraciones alcanzaron para que el consistorio madrileño adelantara los cerca de 4 millones de euros que supondría el acondicionamiento de la parcela, cantidad que sería repartida posteriormente entre Ayuntamiento y Comunidad Autónoma con el fin de compartir los gastos.

Según portavoces de la plataforma, estas labores de preparación de la parcela durarán entre cuatro y cinco meses, y esperan que la Consejería de Educación, a la que le han solicitado una reunión con carácter urgente, inicien ya las actuaciones previas que inicien el expediente de contratación del proyecto y encaucen las posteriores fases administrativas y de ejecución de obra.

La Plataforma ha celebrado este arranque de obra y han mostrado su total disponibilidad y colaboración para asegurar el cumplimiento de los plazos que, según información trasladada por la propia Consejería, daría como resultado que el instituto estaría disponible, ya en funcionamiento, en septiembre de 2020.

"Este momento, esperado con bastante ilusión por las familias y vecinos de Montecarmelo, llega tras cerca de once años demandando la construcción de tan ansiada infraestructura educativa a la Comunidad de Madrid, que durante esta última legislatura argumentó diferentes excusas --técnicas, presupuestarias, etc.-- para no llevar a cabo la materialización de la obra", han indicado.

El barrio, con cerca de 25.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 8.000 son menores entre 0 y 14 años, y que cuenta con un centro privado y otro concertado católico ha estado volcado en la demanda de su instituto público.

Con diferentes actuaciones reivindicativas como encierros, concentraciones, manifestaciones, carreras populares e infinidad de reuniones con todo el arco parlamentario regional y local, así como con los gobiernos de ambas administraciones competentes, se ha conseguido por fin ver operarios y maquinaria en la parcela.

Además, este último año ha venido presidido por actuaciones, como fue la aprobación de una proposición no de ley en la Asamblea, la denuncia ante el Defensor del Pueblo o la contratación a un prestigioso estudio de arquitectura, por parte de las propias familias y vecinos, de los informes técnicos de la parcela que, además, fueron costeados por ellas mismas a través de un proceso de crowdfunding.

La plataforma ha señalado que, junto con las familias y vecinos del barrio y de otras zonas de la capital y Comunidad, la Plataforma ha contado con el apoyo de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, de partidos políticos, sindicatos, plataformas educativas y personas que, a título individual, han estado acompañando a las AMPAS y a la Asociación Vecinal durante esta última década.