La Asamblea aprueba una propuesta, con el rechazo de Vox, para que delitos como el de La Manada se consideren violación

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves una iniciativa de Ciudadanos para que la Cámara regional inste al Gobierno central a reformar el Título VIII del Código Penal para que casos como el de 'La Manada' estén tipificados como violación y no como abuso.

En concreto se trata de una Proposición No de Ley (PNL) transaccionada por PP, Más Madrid y Unidas Podemos, apoyada también por PSOE y rechazada por Vox.

Con ella, que se imparta formación sobre delitos de violencia sexual a los Abogados de la Comunidad de Madrid, tanto a los que pertenecen al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid como a los del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, con el fin de mejorar la atención a las víctimas de este tipo de violencia.

Asimismo, quieren que se refuerce la formación a todos los agentes que intervienen en el proceso judicial, incluido el personal sanitario, sobre la red de recursos existentes en la Comunidad de Madrid de atención integral destinados a víctimas de violencia sexual, así como de la existencia de Oficinas de Atención a Víctimas y de sus funciones, para que éstas acudan a estos recursos específicos.

EL 012, TELÉFONO DE ACCESO DIRECTO

Además, han solicitado que se elaboren folletos informativos y cartelería y los distribuya en Centros sanitarios, Comisarías, Cuarteles de la Guardia Civil, Juzgados, Ayuntamientos, Centros educativos, Centros Culturales y Centros de Mayores, informando de los distintos servicios y recursos asistenciales a los que podrían acudir las víctimas de violencia sexual.

También, han pedido al Ejecutivo autonómico que el teléfono 012 Mujer, se convierta en un teléfono de acceso directo, sin pasar por previo desvío de la llamada al 012, como ocurre hoy en día. Este servicio será atendido por psicólogos formados en violencia de género y específicamente en violencia sexual, desde donde realizar contención de crisis y apoyo psicológico, así como informar sobre todos los recursos de violencia contra las mujeres y desvío inmediato al 112 en situación de emergencia.

Con esta iniciativa piden, asimismo, que se garantice una educación sexual por la igualdad, con la impartición de contenidos de promoción de la igualdad y contra la violencia sexual en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, con la inclusión de contenidos específicos contra la violencia sexual en la asignatura optativa de "Convivencia, Respeto y Tolerancia".

"NO ES ABUSO, ES VIOLACIÓN", LANZA CS

Durante el debate de la iniciativa, la diputada de Cs Ana García ha comenzado su intervención con un 'no es abuso, es violación', para a continuación defender la necesidad de una PNL como esta que exijan normas para obligar a las administraciones para tomar medidas frente a la violencia sexual.

"Un mínimo de empatía y sensibilidad frente al mayor ataque de violencia que puede padecer una persona. Una mujer que está siendo violada por cinco hombres en un portal no tiene por qué ser valiente y arriesgar su vida intentando evitar esa agresión, los valientes tenemos que ser nosotros los políticos, no las víctimas", ha lanzado.

Por su parte, la parlamentaria de Unidas Podemos Paloma García ha indicado que están en contra del "populismo" de "utilizar las leyes como venganza cuando ya han sucedido" los delitos. "Abogamos por una educación permanente revisable y perpetua para que no suceda esto porque todo lo demás sería hipocresía", ha sostenido.

A su juicio, no se puede decir que a los niños no se les puede educar en sexualidad cuando "se están educando a través de las redes sociales, porno comercial" con la palabra más buscada: "violación".

Desde Más Madrid, la diputada Loreto Arenillas se ha mostrado sorprendida de que la formación 'naranja' haya llevado a la Cámara regional esta iniciativa cuando en otras ocasiones "han negado la existencia de una violencia específica hacia las mujeres".

"Cs es un partido veleta, pero que hoy acierta", ha reconocido, para a continuación volver a reprocharles que "están secuestrados por la extrema derecha llevando PNLs que son fuegos artificiales porque prometen pero luego nunca hacen nada".

En este punto, el parlamentario 'popular' Jaime de los Santos ha reconocido también la necesidad de educar en valores a los jóvenes para revertir los hechos de poner el foco sobre la víctima en lugar del agresor.

"Todos a una por las mujeres y por una sociedad mejor. Son necesarias políticas constructivas, educación sexual, profesores adecuados y garantizar un espacio libre y seguro para todos los ciudadanos", ha pedido.

"PERPETÚA LAS POLÍTICAS CADUCAS DE SIEMPRE", DICE VOX

La diputada del PSOE Sonia Conejero ha lamentado el incremento de la violencia entre menores y adolescentes, así como las violaciones en grupo. Ha afeado que no saliera adelante anteriormente otra PNL socialista "más ambiciosa" que la de Cs, pero se ha mostrado de acuerdo con todos los puntos de esta iniciativa.

"Ante el reto de lograr una sociedad libre de violencia tenemos una gran responsabilidad todas las administraciones públicas, los profesionales de la Justicia, sanitarios y seguridad", ha sostenido.

Por último, ha intervenido la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que se ha posicionado en contra pese a reconocer que la violencia sexual es una de las "grandes lacras de la sociedad" y "las violaciones y agresiones merecen la repulsa de todos".

No obstante, cree que es de "sentido común" endurecer las penas y "encarcelar a estos criminales sexuales". "Perpetúa las políticas caducas de siempre y repiten como mantra las políticas de la izquierda y no ataca al problema de raíz. No sean ustedes (Cs) tan blanditos, que por más que apoyen la agenda ideológica de la izquierda nunca os van a aceptar. Asúmanlo", ha zanjado.