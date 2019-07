La Asamblea convocará previsiblemente el Pleno para la elección de senadores el mismo día que el de investidura

Publicado 04/07/2019 16:52:44 CET

La Asamblea de Madrid convocará previsiblemente el Pleno para la elección de senadores autonómicos el mismo día que el de investidura, para el que por ahora no hay candidato.

Según el acuerdo de la Mesa de la Asamblea, a PSOE, PP y Ciudadanos les corresponde proponer a dos senadores cada uno, y a Más Madrid le corresponde uno.

El PSOE propondrá a José Cepeda y Pilar Llop, el PP a Ana Camins y David Erguido, Cs a Carla Santiago y Tomás Marcos y Más Madrid a Eduardo Fernández Rubiño.

Los nombres deben someterse a votación en el conjunto del Pleno --lo que normalmente no es más que un trámite-- en una sesión independiente a la de investidura y que todavía no ha sido convocada.

El Pleno de investidura sí ha sido convocado, para el día 10 a las 12.00 horas, aunque el presidente de la Cámara, Juan Trinidad, entiende que no hay ningún candidato que reúna los apoyos suficientes para una "investidura viable".

Según el artículo 182 del reglamento de la Asamblea, si la referida situación continuara, se dará cuenta al Pleno de la imposibilidad de proponer un candidato, abriéndose un turno de intervención de diez minutos por Grupo Parlamentario para explicar su posición.

En el caso de que en dicha sesión de investidura ningún candidato obtenga la confianza de la Asamblea, comenzará a computarse el plazo de dos meses previsto para la convocatoria de elecciones si no hay candidato.