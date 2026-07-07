La Asamblea instalará 10 nuevos escaños de cara al aumento de diputados tras las elecciones de 2027

El presidente de la mesa de la Asamblea de Madrid, Enrique Matías Ossorio Crespo, durante un pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid instalará diez nuevos escaños en el hemiciclo de cara al aumento de diputados tras las elecciones de 2027 a raíz del crecimiento poblacional.

Lo ha señalado el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, en un desayuno de Nueva Economía Fórum en el que ha indicado que la estimación es que el número de diputados pase de 135 a 143, ya que se incrementa uno por cada 50.000 habitantes de más.

Este número se sabrá con el censo de final de este año. En este momento solo sobran en el hemiciclo ocho escaños sin ocupar, pero, de cara al aumento de representantes, se ha ordenado habilitar en una zona al final de las bancadas diez asientos más en marzo de 2027 --cuando se disuelva la Cámara por las elecciones autonómicas--.

Ossorio ha indicado que se ha pedido que se haga de tal manera que se puedan retirar en un futuro fácilmente. Entiende que hay "unanimidad" en los grupos parlamentarios para establecer un tope máximo al número de diputados.

SEDE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

También se ha referido al futuro edificio de la Cámara de Cuentas que se elevará en la parcela anexa a la Asamblea de Madrid. Ha explicado que esta obra ha sido uno de los objetivos de su Presidencia ya que actualmente la institución que encabeza Joaquín Leguina tiene alquilado un edificio por un millón de euros anual.

Este 13 de julio termina la presentación de propuestas para el concurso de su construcción que se está llevando a cabo junto al Colegio Oficial de Arquitectura de Madrid para "garantizar la transparencia y la calidad".

Ha destacado que entre las exigencias para hacerse con el contrato pasa porque haya coherencia estética con el complejo de la Cámara autonómica y que por ello ya han visitado 40 equipos de arquitectos a la zona.

Ossorio ha estimado un coste de 24 millones de euros para elevar este edificio que contará con 10.000 metros cuadrados y 140 plazas de garaje. "No podemos poner un edificio que desentone, así que en el jurado formarán parte dos arquitectos relevantes nombrados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, dos arquitectos que fueron los que construyeron el edificio, que lo hicieron muy bien en mi opinión, y el presidente del colegio", ha rematado.

BALANCE DE LA LEGISLATURA

Asimismo, en su intervención ha hecho un balance de la actividad parlamentaria en la Asamblea y ha destacado que se han aprobado 29 leyes, frente a la media de 16 del conjunto de parlamentos de España.

Ha detallado que entre ellas se encuentran tres Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuatro leyes de rebajas de impuestos, otra para la promoción de vivienda, la Ley de Empresa Familiar o la del concebido no nacido.

Ossorio ha precisado que los diputados han registrado 82.000 iniciativas, se han celebrado 78 Pleno y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se ha sometido a 291 preguntas, mientras que los consejeros a 879.

Además, ha recalcado que se han celebrado tres Debates sobre el Estado de la Región y que la Cámara regional ha sido seno también de tres comisiones de estudio --sistema de financiación, pantallas y jóvenes y de drogas-- además de la comisión de investigación sobre cátedras en la compareció Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.