La Asamblea de Madrid acogerá el Debate sobre el Estado de la Región el 10 y 11 de septiembre

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 12 de septiembre de 2025 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha propuesto que el Debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno, conocido como Debate sobre el Estado de la Región (DER), se celebre los días 10 y 11 de septiembre.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha destacado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, podrá "analizar la situación actual de nuestra comunidad, rendir cuentas de la gestión realizada, exponer los proyectos e iniciativas que impulsaremos en los próximos meses y también escuchar el proyecto de región que tienen los grupos de la oposición".

Ha destacado, además, que este es el quinto Debate sobre el Estado de la Región, "cinco de cinco" que se podían haber celebrado. Ha sacado pecho de que se está "rindiendo cuentas en la Asamblea de Madrid", algo que "contrasta, por desgracia, con lo que ocurre a nivel general, donde solamente se ha celebrado un único debate sobre el estado de la nación, fue en 2022".

García Martín ha adelantado que Ayuso podrá explicar cómo están "gestionando los mejores servicios públicos" al tiempo que preparan con "la legislatura más inversora de la historia de la Comunidad de Madrid el Madrid del futuro".

Frente a ello, la oposición tendrá, según el portavoz, la oportunidad de "poder pasar de esa región en blanco y negro" que dicen ver a "alguna propuesta en positivo" para la región. "Estaremos muy atentos", ha garantizado.

El artículo 218 del Reglamento de la Asamblea de Madrid dispone que "con carácter anual, en la primera quincena del periodo de sesiones ordinarias comprendido entre septiembre y diciembre, se celebre en pleno un debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno". No habrá lugar a realizar dicho debate durante el año en que se hubieran celebrado elecciones a la Asamblea.

El DER cada año sirve como arranque del curso parlamentario en la Cámara de Vallecas y en 2026 estará marcado por las elecciones autonómicas y locales de 2027, a pesar de que los candidatos del PSOE y de Más Madrid a la Presidencia regional no forman parte del parlamento madrileño.