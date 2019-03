La Asamblea propone formar al personal de los centros educativos y residencias para evitar atragantamientos

Publicado 14/03/2019 18:41:37 CET

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y PSOE, y la abstención de Podemos, la Proposición No de Ley (PNL) para que el personal de los centros educativos sostenidos y residencias de mayores tengan una formación específica para evitar atragantamientos.

De esta forma, con esta iniciativa se dispondrá de los medios necesarios para dotar de la formación específica y el material que se considere conveniente al personal que atiende a la población escolar en el comedor de los centros educativos y al personal de las residencias de mayores de la Comunidad, para que "cuenten con los conocimientos y medios que se consideren técnicamente oportunos para atender y resolver un caso de atragantamiento con obstrucción respiratoria".

En el debate de esta propuesta sin rango de ley, la diputada de Ciudadanos Marta Marbán, proponente de la iniciativa, ha señalado que presentaron esta iniciativa porque la tercera causa de muerte no natural en España, por delante de los accidentes de tráfico son los atragantamientos.

Por ello, cree que "todo el mundo debería saber actuar ante un caso de atragantamiento" porque esta cuestión supone "estrés y tensión" a los profesionales no docentes y de otros perfiles que no tienen la capacidad para solventar esa situación.

Por su parte, el diputado 'popular' Eduardo Raboso ha indicado que le parece oportuno tomar esta iniciativa para mejorar esa atención en los centros, ya que médicamente está demostrado que hay gente que consigue salir adelante gracias a que en el centro docente hay alguien con formación "para atender esta emergencia".

No obstante, ha criticado que hay ciertos aspectos de la PNL que parecía anuncio de la teletienda, porque a su parecer no todo el mundo está capacitado para poder evitar a una persona estos atragamientos.

EL ATRAGANTAMIENTO NO ES SOLO "UN PROBLEMA DE NIÑOS"

Así ha ejemplificado que si la diputada de Podemos Carmen San José intenta evitar un atragantamiento al diputado del PSOE, Ángel Gabilondo, aparte de que el socialista "dejaría de pagar impuestos, pasaría a mejor vida".

Por su parte, la diputada de Podemos Beatriz Galiana ha asegurado que comparte la enmienda del PP para que haya políticas de prevención formación de todos los profesionales, pero, no obstante, ha señalado que Eduardo Raboso le ha dejado "perturbada con su último comentario" porque no sabe si en los comedores escolares "tiene que haber gente que mida dos metros".

"Si una señora que es doctora, probablemente la más capacitada de esta sala para hacer técnicas de reanimación a ver si va a estar usted más capacitado por ser más alto. A ver si ahora los curriculums van a tener que determinarse por altura y peso", le ha afeado.

En este punto, el diputado socialista José Manuel Freire ha apoyado la enmienda del PP que "mejora" la PNL desde un punto de vista "profesional", porque el atragantamiento "no es solo un problema de niños" y no solo con un dispositivo médico contra el atragantamiento como proponía Ciudadanos "que no estaban verificados científicamente".