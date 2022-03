La Asamblea rechaza desaprobar los contenidos de la Agenda 2030 como pedía Vox

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado desaprobar los contenidos que se encuentran recogidos en la Agenda 2030 y "que son contrarios a los intereses de los ganaderos españoles", como pedía Vox.

En concreto, se trataba de una Proposición No de Ley (PNL) que ha sido rechazada por todos los partidos menos Vox, que pedía también "apoyar explícitamente a los ganaderos de la Comunidad de Madrid, en particular, y a los de España, en general, ante los continuos ataques a los que se ven sometidos por parte del Gobierno de la Nación". También, quería "apoyar los productos de los ganaderos de la Comunidad de Madrid y de toda España".

En el debate parlamentario, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha criticado que "dentro de la biblia progre globalista" de la Agenda 2030 haya un hilo conductor que es salvar al planeta de la emergencia climática que se ha creado por los seres humanos. "Los objetivos de desarrollo sostenible se criminaliza la actividad agrícola y ganadera. Se nos pretenden imponer que seamos todos veganos", ha lanzado.

A continuación, la diputada del PP Miriam Bravo ha reivindicado el apoyo "explícito" a los ganaderos y ha recordado que el Gobierno regional siempre ha estado de su lado, apoyándoles con su gestión a través del Plan Terra, 70 millones de euros en ayudas para el pacto verde y un plan que va a multiplicar la producción de maíz. Todo ello, ha dicho, "ante la inacción de Sánchez".

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Tito Morano ha criticado que Vox está "estirando un chicle que no da más de sí" y se ha mostrado "sorprendido" de que en esta iniciativa "no planteen ni una sola medida", solo acabar con la agenda 2030. Además, ha afeado al parlamentario de Vox que su ideal pase por "la negación del cambio climático".

En esta línea, la diputada del PSOE Estefanía Suárez ha resaltado que España es el segundo país que más dinero recibe para ayudas a ganaderos y medidas contra los efectos de la sequía, gracias a la labor del Ejecutivo central.

"Dejen de mentir intentando conseguir rédito electoral. El Gobierno de España apoya al sector y lo que hace Vox son fake news", ha lanzado.

Por último, el parlamentario de Más Madrid Alejandro Sánchez se ha preguntado si a Vox "no les han dado las neuronas para hacer alguna propuesta" mientras "van repartiendo carnés de ruralidad". Por eso, no entiende "cómo no se les cae la cara de vergüenza" trayendo una iniciativa vacía de propuestas y criticando la agenda 2030 que marca el "consenso planetario".