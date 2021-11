ASEM112 envía carta a los ayuntamientos con medidas preventivas para el invierno y la importancia de almacenar sal

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM 112) ha enviado este viernes una carta a todos los ayuntamientos con medidas preventivas dirigidas a la población ante inclemencias invernales e indicando la necesidad de almacenar sal y elaborar su Plan Municipal ante este tipo de adversidades climatológicas.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el director general de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad informa a los alcaldes de que, debido a la llegada de la época de peligro medio, según se indica en el Plan de Protección Civil ante Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid actualmente vigente, entre otras misiones, corresponde a los ayuntamientos publicar un bando en el cual indiquen las medidas preventivas a tomar por la población durante el invierno, así como comprar sal y disponer su almacenamiento para la utilización dentro del ámbito municipal.

Igualmente, les recomienda la elaboración de su Plan de Actuación Municipal ante emergencias por Inclemencias Invernales. A título informativo, se aconseja que en el bando sean incluidas, entre otras, algunas recomendaciones generales ante nevadas, hielos y temperaturas mínimas.

En ellas figuran las de prepararse para una eventual situación de emergencia por inclemencias invernales, proveyéndose de ropa y calzado adecuado, alimentos, medicamentos de consumo regular y combustible para una semana. Se ha de prestar atención a las emisoras locales de radio o televisión para obtener información sobre la situación atmosférica y revisar los tejados y bajantes de agua de la vivienda, así como los ajustes de puertas y ventanas exteriores.

Asimismo, las calefacciones con circuito cerrado deberán estar provistas de anticongelante. Si no se va a usar la calefacción, se ha de procurar que el circuito de agua no tenga mucha presión. En este sentido, recomiendan mantener algún equipo de emergencia (una estufa de camping) para mantener al menos una habitación suficientemente caldeada. Hay que tener cuidado con las estufas de carbón, eléctricas y de gas, procurando que no estén cerca de visillos, cortinas, etc.

Igualmente, aconsejan tomar precauciones para evitar el envenenamiento producido por los braseros de picón o estufas de carbón, leña o gas, en lugares cerrados sin renovación de aire. En cada casa se debe disponer de linternas o, en su defecto, velas, pilas, cocinas y estufas tipo camping con provisión de gas, además de reserva de comida y botiquín. En caso de enfermos crónicos o personas de avanzada edad, se debe asegurar una provisión suficiente de medicinas. Además, se ha de evitar que las personas de avanzada edad salgan a la calle si no es necesario.

Otras recomendaciones pasan por evitar que se hiele el agua en las cañerías, para lo cual se recomienda proteger la llave de paso tapándola con plásticos, paños o trapos. En las horas de frío más intenso, se ha de dejar salir agua en pequeñas cantidades por uno de los grifos. También consideran necesario evitar excursiones al monte y en campo abierto, así como la práctica de deportes al aire libre.

Por último, desde ASEM112 ven conveniente mantenerse informado a través de la radio, especialmente si se vive en lugares apartados de las áreas pobladas, y disponer siempre de teléfono móvil con suficiente carga de batería y en caso de emergencia llamar al 112 o utilizar la app My112, que permitirá localizarle de manera inmediata.

Así, recomiendan a la ciudadanía mantenerse informado por fuentes oficiales. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, a través del Gabinete de Información, le informará mediante los medios de comunicación y redes sociales (Twitter: @112cmadrid, Facebook, Instagram, My112).