Asesor de Usera dice que no estuvo en el Wellington, que jamás se reunió con un detective y que sólo su nombre coincide

El asesor de la Junta Municipal de Usera Javier Francisco Muñoz Muñoz ha aseverado en la comisión municipal de investigación por el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que nunca ha estado en el hotel Wellington, que jamás se ha reunido con el detective Julio Gutiez ni con ningún otro y que su nombre coincide sin más con el que aparece en una información periodística.

"El artículo habla de un Javier Muñoz y la información hace alusión a un joven de 30 años, alto y moreno", ha declarado el asesor de la concejala Loreto Sordo, un hombre de "catorce años más" y de pelo cano.

A eso ha sumado que el nombre que aporta esa persona que se reúne en el Hotel Wellington con un detective, según recoge la información periodística, "no coincide con el nombre del DNI". "Nunca he estado en el Hotel Wellington, nunca me he reunido con ese detective ni con ninguno y nunca jamás he llamado a una empresa de detectives", ha insistido.

El asesor, militante del PP desde el año 2000, ha señalado que conoce el caso del presunto espionaje por la prensa. También ha apuntado que no conocía más que por cuestiones profesionales a quien fuera coordinador de Alcaldía, Ángel Carromero, y ni siquiera tuvo esa relación laboral con quien fuera jefe de prensa de la EMVS, David Fernández.