Así se activan los recursos del Ayuntamiento de Madrid ante un caso de violencia de género

Archivo - Una persona sostiene una pancarta en una manifestación contra las violencias machistas, a 25 de noviembre de 2022, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cada vez que una mujer sufre violencia machista en Madrid, entra en funcionamiento un amplio entramado de recursos de la red del Ayuntamiento para responder de forma inmediata y especializada, con recursos que abarcan desde centros de emergencia operativos las 24 horas, centros ambulatorios de atención social, psicológica y jurídica, y alojamientos protegidos para mujeres y sus hijos.

En el momento que una mujer sufre una agresión, la puerta de entrada suele ser el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género 24 horas (SAVG 24h). Este dispositivo, operativo día y noche, activa un protocolo que combina atención social, psicológica, jurídica y educativa desde el primer minuto.

Allí se valora el riesgo, se establece un itinerario de intervención personalizado y, si es necesario, se coordina el acceso a alojamientos protegidos tanto para la mujer como para sus hijos menores. Desde 2021, una unidad móvil permite intervenir in situ en casos de especial urgencia o cuando existen dificultades de movilidad.

A partir de esa primera intervención, la respuesta municipal se ramifica según las necesidades de cada caso. Las mujeres pueden ser derivadas a centros de emergencia, donde disponen de 15 plazas para estancias de hasta 72 horas, 81 plazas distribuidas en cuatro centros para permanencias superiores o, desde 2021, 30 plazas en viviendas de semiautonomía orientadas al avance hacia la autonomía personal.

Superada la fase de urgencia, muchas mujeres continúan su proceso de recuperación en centros de atención ambulatoria. Para las víctimas que ya cuentan con medidas judiciales de protección, los tres Puntos Municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG) --el último abierto en enero de 2023-- ofrecen atención social, psicológica y jurídica, incluyendo el apoyo de psicólogos infantiles, una figura que se ha reforzado en los últimos años para apoyar a los hijos menores de las víctimas.

Las mujeres que no cuentan con medidas judiciales encuentran atención en los Centros de Atención Psicosocioeducativos (CAPSEM), donde ofrecen terapia individual y grupal, asesoramiento jurídico y programas especializados como el de estrés postraumático. Estos centros también proporcionan apoyo psicológico a los hijos menores.

TRATA, PROSTITUCIÓN Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

Además, la red municipal también está preparada para intervenir ante otras manifestaciones de violencia contra las mujeres. Para los casos más urgentes, Madrid dispone del Centro de emergencia Mariana Pineda, que funciona las 24 horas. Allí se atiende cualquier situación crítica y se inicia un proceso de intervención social integral para que las mujeres puedan alejarse de proxenetas y explotadores.

A este recurso se suma el Centro Concepción Arenal, donde se presta atención social, psicológica y jurídica, se impulsan programas de prevención y promoción de la salud y se trabaja para mejorar la empleabilidad de las mujeres, facilitando así su incorporación al mercado laboral.

Este centro cuenta también con una unidad móvil que recorre espacios abiertos y cerrados de la ciudad --calles, pisos y clubes-- para localizar posibles víctimas y ofrecerles protección.

En cuanto a alojamiento protegido, Madrid dispone de dos recursos específicos: Casa Pandora, con diez plazas para estancias de hasta doce meses, y Casa Malala, un piso semiautónomo con ocho plazas y permanencias de entre seis y nueve meses.

VIOLENCIA SEXUAL

En materia de violencia sexual, el Ayuntamiento gestiona desde 2019 el centro de crisis 24 horas Pilar Estébanez, que interviene inmediatamente tras una agresión reciente y acompaña a las víctimas en trámites policiales, judiciales o sanitarios.

Para quienes vivieron una agresión sexual en el pasado y necesitan apoyo profesional para superar sus secuelas, el Ayuntamiento creó en 2023 el Centro Benita Pastrana. Además de la atención a las mujeres, este espacio ofrece apoyo grupal a familiares y personas del entorno mediante grupos psicoeducativos y terapéuticos.

Desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, dirigida por José Fernández, recuerdan que se está trabajando para la apertura de 21 Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), uno por distrito, donde las mujeres podrán encontrar en un mismo espacio la atención que ahora se presta en los Espacios de Igualdad, en los PMORVG y CAPSEM.