La Asociación de Amas de Casa de Torrelodones, pregonera de las fiestas en honor a la Asunción y San Roque

La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, con socias de la Asociación de Amas de Casa de la localidad - AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Torrelodones, Mercedes Muñoz, fue la encargada anoche de pronunciar el pregón de las fiestas patronales en honor a la Asunción de Nuestra Señora y San Roque, que se celebrarán en el municipio hasta este sábado 16 de agosto.

El acto, que tuvo lugar en el balcón del Ayuntamiento, sirvió para rendir homenaje a la labor de estas mujeres con una placa de reconocimiento entregada por la alcaldesa, Almudena Negro. "Hoy nos acompañan como pregoneras nuestras madres, tías, abuelas, que lo han hecho todo y que se han dedicado a algo que no suele tener reconocimiento pero es lo que más vale, las amas de casa", señaló la regidora.

Muñoz afirmó durante su discurso que tenía "el honor y la alegría" de dirigirse al público con una asociación "que es una familia que ya cuenta con 90 socias y que trabaja desde hace años con ilusión para que nuestro pueblo sea un lugar de encuentro, convivencia y alegría".

Asimismo, explicó que la entidad nació "del deseo de salir de casa, compartir experiencias, aprender unas de otras y disfrutar juntas", y defendió que "ser ama de casa no es quedar en casa, sino aprovechar todo lo que la vida nos ofrece", subrayando que es "solo una faceta más de la mujer, compatible con todas las demás".

Mercedes Muñoz detalló que la asociación realiza "actividades diversas, talleres de cocina, corte y confección, y viajes que nos permiten descubrir nuevos lugares y fortalecer lazos de amistad". Cerró su intervención con un "Felices fiestas, vivan las amas de casa, viva Nuestra Señora de la Asunción, viva San Roque, viva Torrelodones y viva España", al igual que hizo la alcaldesa.

En declaraciones a Canal 33 TV antes del inicio de los festejos, Almudena Negro destacó que son unas fiestas "pensadas para todos, para los grandes y los menos grandes", con espectáculos infantiles, DJ para jóvenes, grupos musicales como la Década Prodigiosa o Tennessee o el tradicional baile del Farolillo que se celebró tras el pregón. "Hemos querido aunar vanguardia y tradición. En Torrelodones nos gusta trabajar, pero cuando trabajo, trabajo; y cuando fiesta, superfiesta", añadió.

PROGRAMA DE FIESTAS

El programa de estas fiestas de Torrelodones continúa este jueves a las 21.00 horas con una sesión de zumba, a las 23.00 horas con un tributo al mítico grupo Abba y a la 01.30 horas con un concurso de DJ organizado por la Concejalía de Juventud, con cierre a las 04.00 horas.

El viernes 15, día de la Asunción, se oficiará a las 12.00 horas una misa solemne y un procesión en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, seguida de limonada a las 13.00 horas. Por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará la fiesta de la espuma con hinchables, a las 20.30 horas un musical de cuentos, a las 22.00 horas la actuación de Década Prodigiosa y a las 00.30 horas la de DJ Junior.

El sábado 16, día de San Roque, comenzará con un torneo de Rummy a las 12.00 horas en la Plaza de Mariano Cuadrado, seguido de misa solemne a las 20.00 horas en honor al patrón y de una cena para mayores a las 20.30 horas en el Parque JH.

A las 21.00 horas habrá zumba, a las 22.00 horas entrega de premios de todos los concursos en la Plaza de la Constitución, a las 23.00 horas la actuación del grupo Tennessee y a las 00.30 horas la sesión de DJ Fito Entreparéntesis con música de los 80 y 90, antes del cierre a las 04.00 horas.

El recinto festivo contará con un dispositivo de seguridad compuesto por Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y seguridad privada, así como unidades especializadas de la Guardia Civil. Como novedad, el área peatonal se cerrará con vallas, con accesos por la Plaza de la Constitución y la calle Hermanos Velasco López, y se instalarán limitadores de sonido para minimizar molestias a los vecinos.

El ferial de la calle Real permanecerá abierto del 12 al 17 de agosto, con los días 12 y 17 como Día del Niño, en los que las atracciones tendrán un descuento del 50%. Además, todos los días entre las 19.00 y las 20.00 horas, las atracciones funcionarán sin música para facilitar el disfrute de los niños con trastorno del espectro autista (TEA).