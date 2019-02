Asociación Circos Reunidos presenta dos alegaciones a la ordenanza del Ayuntamiento que busca no autorizarlos

Publicado 22/02/2019 18:37:21 CET

Trabajadores del sector se reunirán el 4 de marzo con el Ayuntamiento

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Circos Reunidos ha presentado dos alegaciones a la ordenanza reguladora de la tenencia y protección de los animales del Ayuntamiento de Madrid con la que el Consistorio pretende no autorizar este tipo de circos.

A finales de enero se aprobó el proyecto inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales, de 2001, basándose en una recomendación de la Federación Veterinaria Europea y en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, de 1987.

Critican que el Ayuntamiento de Madrid "se arroga atribuciones de moralidad estableciendo qué es el bien y qué es el mal, y además por si fuera poco se erige en director artístico de los espectáculos escénicos circenses".

A este respecto, indican que "ambas funciones no corresponden al Ayuntamiento; en este ámbito no corresponde al Ayuntamiento de Madrid prohibir nada sino reglamentar y controlar". Trabajadores del circo se reunirán el próximo 4 de marzo con el Consistorio, junto a abogados, veterinarios y un fiscal.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se asegura que el circo es un espectáculo de carácter ecuestre, en el que la presencia de animales tiene "una clara motivación de enseñanza y educación". Apuntan que forma parte, "sin duda", de la cultura española y europea.

Proponen un cambio de texto del artículo 12, para que se recoja que "se concede una moratoria de seis años desde la entrada en vigor de esta Modificación de la Ordenanza Reguladora de Tenencia y Protección de los Animales, en relación con los animales salvajes que podrán seguir presentándose en Madrid, capital".

En la misma línea quieren que "el Foro Municipal de protección y bienestar de los animales en la ciudad de Madrid, una vez constituido", evalúe las condiciones en que se utilizan los animales salvajes, a fin de comprobar que son respetuosas con su bienestar, de acuerdo con la legislación aplicable.

Así, quieren que en el escrito figure que "los circos que se establezcan en Madrid capital deben facilitar el acceso de los miembros del Foro a sus respectivas instalaciones, a fin de garantizar sus trabajos".

Por ello, "el Foro hará públicas sus conclusiones coincidiendo con el término de la moratoria, decidiendo finalmente el Pleno del Ayuntamiento de Madrid".

Asimismo, apuntan que la "modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales no prohíbe, acertada y convincentemente la presencia de los animales domésticos en el circo en Madrid capital".

FUNDAMENTOS

Los profesionales del Circo han indicado en su escrito que "se permite la presencia de los animales salvajes en Alemania, Francia, Italia, Mónaco, sin ningún tipo de problemas", y que "lo que hacen estos países no es prohibir si no regular, y controlar".

Alegan que "no existen denuncias por parte de la Guardia Civil, SEPRONA" contra los circos y que "los domadores y personas relacionadas con el circo no han sido denunciados por la comisión de delitos relacionados con los animales". "El SEPRONA no registra infracciones penales conocidas de malos tratos a los animales en el circo", apuntan.

Hacen mención también a la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de Octubre de 2005, por la que se declara al circo "tradicional o clásico, incluidos por supuesto los animales, como un bien de la cultura europea". "Así mismo lo entendió la Orden del Ministerio de Cultura de 12 de Enero de 1990 que consideró al circo como un espectáculo cultural", han apostillado.

Recuerdan también que "los animales salvajes son atendidos por el veterinario del circo y por los veterinarios municipales". "Los medios de transporte actuales son adecuados, y los animales están confortables, se efectúan multitud de controles por parte del SEPRONA, la higiene y sanidad es controlada por los veterinarios del circo y municipales", han apostillado.