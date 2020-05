La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ve "prematuro" el cierre del hospital de Ifema

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha asegurado este domingo que cree que es "prematuro" el cierre del hospital de campaña de Ifema, ya que "las medidas de desescalamiento pueden provocar un rebrote de la misma especialmente en la Comunidad de Madrid", ha informado la asociación en un comunicado.

Al respecto, ha criticado que "el interés en su cierre prematuro por parte de la Comunidad de Madrid tiene que ver tanto con su intención de incrementar las derivaciones de los enfermos menos graves a los centros privados y así favorecer los negocios privados".

Además, cree que está vinculado a "los planteamientos economicistas de la Comunidad de Madrid concretados en los despidos de los trabajadores contratados al efecto a los que se dice admirar pero a los que reiteradamente se maltrata".

Por otro lado, ha afeado "el espectáculo de marketing montado en el acto de cierre", algo que ha tachado de "simplemente vergonzoso y un peligro para la salud publica, evidenciando el cinismo de la presidente regional, Isabel Díaz Ayuso, y su incompetencia en el abordaje de la pandemia".

"Ayuso menos vestirse de luto y mas medidas para evitar los contagios, que eso es lo que previene las muertes, y no sus declaraciones llenas de insidias y falsedades", ha aseverado el colectivo.

"Hay que depurar responsabilidades no solo en el acto de ayer, sino sobre todo en la gestión irresponsable de la Comunidad de Madrid, antes y durante la pandemia. Desgraciadamente este 2 de mayo no tenemos nada que celebrar en la Comunidad, seguimos con un gobierno que recorta y privatiza, que se salta todas las medidas de prevención y que solo se preocupa de actos propagandísticos y no de reforzar la Sanidad Pública como es necesario, y ayer mismo le recordaron los trabajadores sanitarios", ha apostillado.