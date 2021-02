Asociación de pisos turísticos se muestra "absolutamente en contra" de fiestas ilegales y dice que hay "más control"

Un 15% de viviendas turísticas en la Comunidad se han decantado por el alquiler convencional

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Gestores de Apartamentos Turísticos y Viviendas de uso Turístico de Madrid (Asotur), Chema González, se ha mostrado "absolutamente en contra" de que se alquilen este tipo de pisos para realizar fiestas a pesar de la pandemia, aunque ha asegurado que existe "más control" que en las viviendas convencionales.

En declaraciones a Europa Press, ha afirmado que "no se están produciendo" tantas fiestas ilegales como parece y que están realizando una labor "muy fuerte" de concienciación. "Tenemos más control que en un piso normal. Tenemos un dispositivo que controla los decibelios y nos da una alarma y podemos actuar en consecuencia rápidamente", ha defendido.

Además, ha indicado que cuentan con la documentación de la persona arrendataria y que se toman consecuencias si no cumplen la normativa de no realizar fiestas o no hacer ruidos.

"Se les puedes desalojar inmediatamente como cobrar una penalización", ha puntualizado, a lo que ha añadido que la capacidad de controlar que se origine una fiesta en una vivienda turística "es mayor" que en una convencional.

Por otro lado, González ha hablado de la situación del sector debido a la Covid-19 y ha subrayado que es "mala", como en cualquier otro ámbito dedicado al turismo. En concreto, ha precisado que las ventas de este tipo de viviendas han caído en más de un 80 u 85% y que muchas de ellas se han adaptado a los alquiler temporales, mientras que un 15% han decidido pasar al alquiler convencional.

Sin embargo, ha destacado que "la mayoría" prefieren el alquiler turístico porque consideran que "la regulación para el alquiler tradicional es poco amigable para el propietario". Además, ha explicado que se han adaptado a la situación con alquileres "muy flexibles" a la demanda del nuevo viajero que pide "espacios muy cómodos para el teletrabajo a un precio muy ventajoso".

NORMATIVA "BUENA" PARA VECINOS Y CIUDADANOS

En cuanto a la normativa, el presidente de la asociación ha indicado que "no están de acuerdo" con la impulsada por el Gobierno de la exalcaldesa Manuela Carmena y que la han demandando, aunque están "en conversaciones" con el actual Consistorio, que quiere crear una normativa "buena para los ciudadanos, los vecinos y para todos los viajeros".

Para ello, piden que las personas que vayan a arrendar las viviendas cumplan una serie de requisitos de seguridad, de impuestos y que la vivienda sea habitable.

En cuanto a la posible limitación de pisos turísticas en ciertas zonas, ha considerado que puede haber una limitación "atendiendo a parámetros claros", que considerarían "interesante y acertado", aunque la ley actual no cumple con ese criterio, a su juicio. "Critico la ejecución, no el objetivo, si el objetivo es que haya paz y convivencia entre vecinos y viajeros me parece espectacular", ha lanzado.

Vecinos del Centro de Madrid alertaron de que se están ofreciendo paquetes turísticos en Europa con vuelos y fiestas en pisos turísticos en la capital por 150 euros, lo que a su juicio está generando un grave problema de salud pública y convivencia en muchos bloques de viviendas de la zona.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se comprometió a colaborar con la Administración regional y local y a reforzar estas labores en la Policía Nacional y que colabore con la Policía Municipal para "poner fin a este auténtico despropósito y vergüenza". "Esto tiene que ver con fines espurios y económicos. Lo que prometemos es desde la Delegación colaboraremos con las asociaciones de vecinos e instituciones implicadas", sostuvo.