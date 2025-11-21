Asociaciones critican el "fracaso" de las ayudas al achatarramiento de autobuses por conceder "una única subvención"

Archivo - Varias personas en las dársenas para subir a un bus en la estación de autobuses de Méndez Álvaro, Madrid Sur, a 12 de julio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones del transporte en autobús de Madrid han calificado la convocatoria municipal de ayudas al achatarramiento de autobuses y autocares correspondiente a 2025 como un "fracaso" al concederse "una única subvención por importe de 12.000 euros" de los 200.000 euros con los que contaba la convocatoria.

En un comunicado, las asociaciones Fenadismer Bus, Aetram, Aemav y Confebus-Madrid han atribuido este resultado a unos criterios de acceso "excesivamente restrictivos" que, según afirman, han actuado como filtros excluyentes y han impedido que muchas empresas pudieran optar a la ayuda, pese a su intención de renovar flota.

Entre las condiciones más cuestionadas citan la exigencia de disponer de ITV en vigor en el momento del achatarramiento, el requisito de contar con la baja definitiva del vehículo en la DGT posterior a la publicación de la convocatoria y la obligación de estar al corriente del IVTM en Madrid desde el 1 de enero de 2022.

Las asociaciones sostienen que algunos de estos criterios ya demostraron ser "inviables" en programas estatales y consideran que su reproducción en la convocatoria municipal responde a la ausencia de contraste técnico con el sector. Aseguran además que varias empresas optaron por achatarrar vehículos confiando en acceder a la ayuda y ahora se encuentran sin subvención por no cumplir alguno de los requisitos.

Por ello, reclaman al Ayuntamiento reformular las bases en próximas convocatorias, abrir un canal de diálogo estable mediante el Comité Madrileño de Transporte y buscar soluciones para las empresas que ya han retirado vehículos.

"SOLO 12 SOLICITUDES"

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha defendido el diseño de la convocatoria, asegurando que se elaboró "a petición del sector y de acuerdo con el sector".

Según ha señalado en declaraciones a los medios desde la Presa 9 de Río de Manzanares, a estas ayudas se presentaron un total de 12 solicitudes, pero la mayoría no cumplían las bases, principalmente porque los vehículos no estaban domiciliados en la ciudad de Madrid, lo que impedía optar a la subvención.

Carabante ha indicado además que la convocatoria contaba de por sí una dificultad añadida por el "reducido número de autobuses sin etiqueta ambiental aún en circulación", lo que limitaba llegar a posibles potenciales beneficiarios.

En este sentido, ha avanzado que el Ayuntamiento repetirá la convocatoria en 2026, con una dotación igual a la anterior --200.000 euros--, con el objetivo de mejorar la demanda. "Vamos a ver si en este caso tenemos más éxito y pedimos colaboración al sector para que dé más difusión a estas iniciativas", ha señalado.