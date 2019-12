Asociaciones vecinales de Vallecas advierten a representantes políticos que no se rendirán hasta cerrar la incineradora

Publicado 28/12/2019 19:23:45 CET

Un estudio epidemiológico demostró que en el Ensanche triplican la cantidad de dioxinas y furanos en comparación con el Barrio Salamanca

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones vecinales La Unión de Vallecas, La Colmena de Santa Eugenia y PAU del Ensanche de Vallecas han advertido a "José Luis Martínez-Almeida, Javier Rodríguez Palacios, Isabel Díaz Ayuso, Begoña Villacís, Paloma Martín, Borja Carabante y demás representantes públicos" que "aquí no se rinde nadie" hasta conseguir cerrar "la maldita incineradora de Valdemingómez".

Y les advierten de que recurrirán a la justicia, seguirán en las calles, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las instituciones y donde sea porque "un barrio unido conseguirá la solidaridad de todo Madrid" para acabaremos forzándoles "a dar marcha atrás".

Las tres entidades vecinales han redactado un comunicado al que la ciudadanía puede adherirse "para defender Vallecas y Madrid de este atropello social y ambiental". Además este domingo han convocado a las 11.30 horas una asamblea vecinal para decidir las próximas acciones a llevar a cabo.

En el comunicado, las tres asociaciones lamentan que "nada le han importado a Almeida las más de 5.000 firmas recogidas contra este despropósito ni las dos recientes manifestaciones en las que las vecinas y vecinos de Vallecas salieron masivamente a defender la salud de la agresión que significa seguir quemando y quemando basura porque parece que Vallecas está para eso".

La decisión anunciada ayer por Almeida es "injusta para Vallecas", cuando lleva "décadas recibiendo la basura de todo Madrid". Y además es "innecesaria" porque la Mancomunidad del Este "tiene el vertedero de Loeches terminado para acoger residuos".

"Es incomprensible que la Comunidad de Madrid, que permite a diario el vertido de aguas fecales en el río Guadarrama, el crecimiento sin fin de la montaña de vidrio en el vertedero incontrolado de Ajalvir o el vertido de basura sin tratar en Pinto, Alcalá, Colmenar e incluso del propio Valdemingómez se ponga exquisita ahora y, en una supuesta situación de emergencia sanitaria, no permita verter basura sin tratar en el vaso terminado de Loeches", llaman la atención las asociaciones.

Consideran que aceptar los residuos de la Mancomunidad Este es "una decisión antidemocrática porque por dos veces, en diciembre de 2018 y octubre de 2019, el Pleno de Madrid se ha pronunciado en contra de admitir los residuos que ahora Almeida acepta con los brazos abiertos". "Resulta inconcebible que en democracia un alcalde se sitúe por encima del bien y del mal y tome una decisión contraria a la adoptada por los representantes de la ciudadanía", han remarcado.

LAS DIOXINAS SE TRIPLICAN EN EL ENSANCHE

La Unión de Vallecas, La Colmena de Santa Eugenia y PAU del Ensanche han recordado los resultados de un estudio epidemiológico realizado en la pasada legislatura que demostró que en el Ensanche triplican la cantidad de dioxinas y furanos, sustancias cancerígenas y bioacumulativas, en comparación con la calle Montesa del distrito Salamanca.

Destacan que la decisión adoptada ayer por el Ayuntamiento de Madrid "está comprometiendo el cierre programado de la incineradora para 2025, es decir, está comprometiendo la salud de las madrileñas y madrileños a quien se supone que debería defender por quien se supone debería gobernar".

"No lo vamos a consentir. Vamos a seguir reclamando y luchando contra quien se oponga al cierre de esa maldita incineradora y tengan por seguro que lo conseguiremos", han asegurado.

ABRIR LAS PUERTAS A MÁS VERTIDOS

A esto suman la alerta de que la decisión tomada por Almeida abra la puerta "a que cualquier territorio traiga su basura a Vallecas" porque "a partir de hoy, día de los Inocentes, cualquier munícipe que no quiera enfrentarse a sus responsabilidades sobre sus residuos ya sabe que en Madrid su alcalde cede cuando le ponen ante el precipicio de los hechos consumados".

Tampoco escatiman críticas dirigidas al regidor socialista de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez Palacios, que junto con los alcaldes de sus 31 municipios "han forzado premeditadamente la situación".

"Sabían que el vertedero de Alcalá tenía una fecha de colmatación, lo sabían desde hace muchos años y en todo el pasado mandato no hicieron absolutamente nada para buscarle una sustitución a tiempo. No implantaron la recogida separada de residuos orgánicos, no dedicaron presupuesto suficiente para tener terminada a tiempo la planta de Loeches, no recurrieron a fondos europeos, tampoco les dio por buscar una gestión diferente y respetuosa con el vecindario y el medio ambiente", han reprochado.

Se limitaron "a dejar pasar el tiempo para llevar la situación al extremo del chantaje de la emergencia sanitaria y les ha funcionado", por lo que temen que ahora, los otros dos presidentes de Mancomunidades, también del partido PSOE, en referencia a las de Colmenar Viejo y Pinto, "ya saben el camino que han de seguir para doblar el brazo a Madrid".

"Sobre Vallecas se cierne la mayor de las amenazas posibles, la de ser sine die el vertedero de la Comunidad de Madrid. Pero esto no les va a ser tan fácil a ninguno de ellos. José Luis Martinez Almeida, Javier Rodríguez Palacios, Isabel Díaz Ayuso, Begoña Villacís, Paloma Martín, Borja Carabante y demás representantes públicos, desde hoy tenéis a Vallecas en frente y vais a saber, antes que después, que no aflojamos", advierten.