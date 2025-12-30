El atragantamiento de una niña y unos 50 "extravíos cercanos" de menores, únicas incidencias en el dispositivo navideño

1039427.1.260.149.20251230130443 La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz (d), da a conocer el dispositivo de seguridad y emergencias diseñado por el Ayuntamiento para la celebración de las preúvas del día 30 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El atragantamiento de una niña de dos años, a la que la Policía Municipal rescató con la maniobra de heimlich, y unos 50 "extravíos cercanos" de menores han sido las únicas incidencias casi "anecdóticas" en el dispositivo navideño de Madrid, que hasta el momento se está desarrollando "con plena normalidad".

Es el resumen que ha hecho la vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, desde la Puerta del Sol, un día antes de que lleguen las esperadas uvas de Nochevieja. "Hasta el momento todo el dispositivo de la campaña de Navidad ha funcionado con plena normalidad, se ha desarrollado extraordinariamente bien en toda esta zona centro de la ciudad y también en las zonas comerciales donde están desplegados en torno a los grandes centros comerciales", ha trasladado a la prensa.

Todo ello con una presencia "masiva" de personas desde el encendido de las luces y, aún así, "no ha habido grandes dificultades aglomeraciones", hasta el punto de que no ha habido que activar los cortes de accesos peatonales, "sólo el día de las luces y en algún momento con los videomapping de la Puerta del Sol".

En resumen, "incidencias de relevancia ninguna". "Como situación quizá más anecdótica pero que se pudo resolver de manera extraordinariamente profesional por parte de un agente de Policía Municipal fue la maniobra de heimlich que le hizo a una niña de dos años que se estaba atragantando. Pudo actuar de manera rápida y que no hubiera mayores consecuencias".

A los padres y madres les ha recordado lo importante de tener a sus hijos "bien cerquita". "En estas fechas se han repartido en torno a 6.000 pulseras identificativas que tiene la Policía Municipal para que, si hay cualquier circunstancia, que cualquier niño se pueda perder, pues que se les localice rápidamente con los teléfonos de los papás", ha indicado.

"Nos dice policía que son en torno a 50 los extravíos que se han producido, pero hablamos de extravíos cercanos en los que no ha pasado demasiado tiempo hasta que les han vuelto a localizar, pero sí alguna situación un poco más estresante", ha señalado Sanz.