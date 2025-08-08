Aviso por la llegada a la Comunidad este sábado de una masa de aire africano que afecta a la calidad del aire y la salud

Archivo - Vista de la ciudad desde el parque de las Siete Tetas, a 12 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha activado un aviso a la población ante la previsión de la llegada de una masa de aire africano este sábado a la región que afecta a la calidad del aire y a la salud de la población, especialmente a los más vulnerables.

Según la información facilitada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el aviso se extenderá hasta el lunes, 11 de agosto. Durante estas jornadas podrían registrarse en la zona centro de la Península Ibérica concentraciones de polvo a nivel de superficie entre 5 y 50 microgramos/metro cúbico.

La entrada de aire africano prevista, con concentraciones de polvo en superficie, puede afectar a la salud de la población, especialmente de las personas más vulnerables.

En este sentido, desde Madrid Salud se aconseja a la población evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre y, en caso de presentar dificultad respiratoria, acudir a un centro de salud o alertar al 112.

Además, con objeto de reducir los niveles de partículas en el aire ambiente, se recomienda a la población la utilización del transporte público.