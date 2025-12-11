Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de Telecomunicaciones y actual sede del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un gran espacio cultural y varias s - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento abonará en enero el incremento retributivo del 2,5% a todos los empleados municipales, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Se trata del incremento retributivo con efectos de 1 de enero de 2025, una medida incluida en el Real Decreto-ley 14/2025 de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público y que afecta al Ayuntamiento de Madrid.

Una vez acordado en este mes de diciembre por el Gobierno de la Nación el incremento para 2025, así como su efectividad desde el 1 de enero de este ejercicio, el abono de estas cantidades se hará efectivo en la nómina de enero de 2026 para todo el personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid, aproximadamente 40.000 personas.

Para hacer frente a este incremento salarial de sus empleados, el Consistorio madrileño dispondrá de un presupuesto de 56 millones de euros, ha cifrado Sanz.