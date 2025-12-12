El Ayuntamiento se abre a estudiar ampliar el programa de acompañamiento del Hospital Beata María Ana a otros centros

Archivo - Dos personas mayores entrelanzan sus manos - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE LA RIOJA - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid se abre a estudiar una posible ampliación del programa de acompañamiento que se lleva a cabo por Voluntarios por Madrid en el Hospital Beata María Ana a otros centros de la capital.

Así lo ha trasladado la coordinadora general de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, Raquel Muros, durante la comisión del ramo en respuesta al ruego formulado por la concejala de Vox Carla Toscano.

"Se puede estudiar por parte del Departamento del Voluntariado, dependiente de la Dirección General de Educación, Juventud y Voluntariado, el poder extender este programa, que tiene una valoración muy positiva tanto por los usuarios, por los familiares, por los propios enfermos e incluso por los propios voluntarios", ha afirmado.

Muros ha recordado que el 'Proyecto de Voluntariado Hospitalario' en el Hospital Beata María Ana cuenta con tres líneas de acción: cuidados paliativos, unidad de daño cerebral y rehabilitación. Las personas voluntarias realizan actividades de escucha, acompañamiento y desarrollo de actividades lúdicas en el hospital.

Para poder desarrollar este programa, ha relatado, las personas voluntarias realizan una formación inicial seguida de una fase de adaptación con una persona voluntaria veterana.

Por otro lado, ha subrayado la necesidad de contar con un marco jurídico gracias a un convenio de colaboración. En el Hospital Beata María Ana, Muros ha señalado que existe desde el año 2022. "Se puede estudiar extenderlo a otros hospitales madrileños cumpliendo estos requisitos", ha concluido.