El Ayuntamiento abre la restauración de Cibeles al público con 2.640 plazas para visitas gratuitas

Trabajos de restauración en la Fuente de Cibeles - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid permitirá a los ciudadanos subir este verano a los andamios instalados alrededor de la Fuente de Cibeles para contemplar de cerca el monumento y conocer los trabajos de restauración que se desarrollarán durante los próximos cinco meses.

La iniciativa forma parte de una nueva edición del programa municipal 'Abierto por Restauración', que ofrecerá 176 visitas guiadas y un total de 2.640 plazas gratuitas entre los meses de julio y septiembre.

Las inscripciones se abrirán este jueves a partir de las 10 horas en la web (abiertoporestauracion.reservaspatrimonio.es). Los primeros recorridos se celebrarán este fin de semana, habrá una pausa durante agosto y las visitas se retomarán en septiembre, cuando los trabajos estarán más avanzados.

Los grupos estarán integrados por 15 visitantes, acompañados por un guía y un auxiliar, con recorridos de unos 50 minutos. Los asistentes accederán a través de una pasarela y podrán observar a escasa distancia la figura de la diosa, el carro y los leones Hipómenes y Atalanta.

UNO DE LOS MONUMENTOS MÁS CONOCIDOS

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, acompañada por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz; el concejal de Centro, Carlos Segura, y la directora general de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, Elena Hernando, ha presentado este miércoles el inicio de los trabajos.

Sanz ha destacado que la Fuente de Cibeles es "uno de los monumentos más conocidos" de la ciudad y ha recordado el protagonismo que ha tenido durante los últimos días con motivo de las celebraciones de la final del Mundial de fútbol.

La vicealcaldesa ha explicado que el monumento presenta algunas fisuras y otros problemas que hacían necesaria una intervención para limpiarlo, corregir sus alteraciones y garantizar que continúe siendo "ese gran icono de Madrid durante muchísimos años más".

La intervención contará con un presupuesto de adjudicación próximo a los 260.000 euros y tendrá una duración estimada de cinco meses. El proyecto cuenta con la colaboración de L'Oréal Groupe España, que ya participó en la restauración de la Fuente de Neptuno.

UNA ACTUACIÓN PREVENTIVA

"Estamos haciendo a los grandes monumentos de Madrid una especie de chequeo para intervenir antes de que sea absolutamente necesario", ha explicado por su parte Rivera de la Cruz.

La delegada ha subrayado también la singularidad de poder acercarse a una fuente que normalmente se observa desde un vehículo o desde las aceras que rodean la plaza. "Vamos a ver de cerca unos grupos escultóricos que son mucho más bonitos de lo que parecen desde lejos y nos van a explicar detalles que son imposibles de apreciar en condiciones normales", ha afirmado.

La fuente presenta las alteraciones propias de un monumento expuesto permanentemente al tráfico, la contaminación, las condiciones meteorológicas, los agentes biológicos y la acción continuada del agua.

No obstante, Rivera de la Cruz ha precisado que los daños no son graves. Entre las principales cuestiones detectadas se encuentra una desviación milimétrica del conjunto, que será corregida durante la intervención.

"El resto son daños absolutamente menores, pero los técnicos nos dijeron que esperar otros diez años habría hecho que nos encontrásemos el monumento en un estado mucho menos satisfactorio", ha añadido.

LIMPIEZA, JUNTAS Y CONTROL DE LAS GRIETAS

La directora general de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, Elena Hernando, ha explicado que los principales problemas responden a tres factores: los cambios de ubicación sufridos por la fuente, la variedad de materiales empleados en su construcción y los tratamientos realizados en el pasado.

La Fuente de Cibeles fue terminada en 1781 y entró en funcionamiento años después. A finales del siglo XIX fue trasladada desde su emplazamiento original hasta el centro de la plaza, una operación que alteró parcialmente el comportamiento del conjunto y que está relacionada con alguna de las fisuras que se controlan actualmente.

La ubicación actual provoca además una exposición constante a la contaminación y favorece la acumulación de elementos biológicos y depósitos ambientales sobre la piedra.

La actuación incluirá la eliminación de las capas de suciedad y contaminación biológica, la revisión de las juntas y la retirada de morteros de cal empleados en intervenciones anteriores que hoy se consideran inadecuados.

También se tratará una pequeña grieta vinculada al traslado histórico del monumento y se actuará sobre el soporte en el que se apoya la fuente para evitar que aumenten sus movimientos. "Es una grieta pequeña, pero nos obliga a estar siempre pendientes de su evolución", ha señalado Hernando.

Una de las novedades será la colocación de sensores que permitirán conocer diariamente el comportamiento y el estado de la fuente. Este sistema se combinará con el mantenimiento habitual que desarrolla la empresa municipal encargada de la conservación de los monumentos.

Las técnicas serán similares a las utilizadas en la Fuente de Neptuno, que comparte con Cibeles algunos de sus materiales. Hernando ha recalcado que la limpieza se realizará "sin tocar nunca la piedra original" y retirando únicamente las capas que se han ido depositando con el paso del tiempo.

UN MONUMENTO DEL SIGLO XVIII

La Fuente de Cibeles fue diseñada por Ventura Rodríguez en 1777 dentro del proyecto de ordenación y embellecimiento del Salón del Prado impulsado durante el reinado de Carlos III.

La figura de la diosa fue esculpida por Francisco Gutiérrez Arribas, mientras que los leones fueron realizados por Roberto Michel. El conjunto ha sido objeto de distintas actuaciones de conservación a lo largo de su historia, entre ellas las desarrolladas en 1980 y 2016. Desde 2021, forma parte del sitio declarado Patrimonio Mundial Paseo del Prado y Buen Retiro, conocido como Paisaje de la Luz.

VISITAS AL PABELLÓN DE LOS HEXÁGONOS

La cuarta edición de 'Abierto por Restauración' incluirá también recorridos guiados por el Pabellón de los Hexágonos, actualmente en proceso de rehabilitación.

En conjunto, el programa ofrecerá 248 visitas y 4.800 plazas gratuitas. De ellas, 72 recorridos y 2.160 plazas corresponderán al pabellón, mientras que las otras 176 visitas permitirán conocer los trabajos que se realizan en Cibeles.

El programa comenzó en 2022 con la restauración de la Puerta de Alcalá, continuó en 2023 con una segunda fase en ese monumento y permitió posteriormente visitar las actuaciones realizadas en el antiguo Hospicio, sede del Museo de Historia de Madrid.