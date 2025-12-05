El Ayuntamiento activa una app que informa a personas sin hogar de comedores, alojamientos y baños a su disposición - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid activó el pasado 1 de diciembre la aplicación 'Dignitas', que informa a personas sin hogar de comedores, alojamientos, centros sanitarios, roperos y baños a su disposición, ha informado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, en un comunicado.

De cada uno de estos recursos se incluye ubicación geolocalizada, datos de contacto y horarios, con información en seis idiomas diferentes, e incluye alertas climatológicas que advierten ante jornadas de frío o calor extremo. Dispone de un chat en el que los usuarios pueden trasladar sus dudas, que responderán los Equipos de Calle.

Esta herramienta, apoyada y financiada por el Foro por Madrid, nace como un proyecto piloto y tiene como objetivo dar apoyo a los profesionales de los Equipos de Calle en su tarea de atención y vinculación con las personas sin hogar.

No se trata de una herramienta para realizar intervención social, ha aclarado Fernández, pero sí supone "una nueva forma de comunicarse con todas las personas en situación de calle en la ciudad, especialmente con aquellas que rechazan la atención y el seguimiento por parte de los servicios municipales".