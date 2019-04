Ayuntamiento de Alcalá, "perplejo" con el informe de la OCU cuando hay datos que muestran una mejoría en la limpieza

Publicado 25/04/2019 17:05:59 CET

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha mostrado su "perplejidad" por el informe elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que sitúa a la ciudad como una de las peores en materia de limpieza cuando precisamente los datos y la inversión desplegada muestran una clara mejoría respecto a hace cuatro años.

Así lo ha indicado el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Alberto Egido, para manifestar que están "muy sorprendidos" por este informe cuando se han invertido 12 millones de euros en renovación de toda la maquinaria y vehículos de limpieza y recogida de basura, que además son más ecológicos.

El edil responsable de la parcela de limpieza también ha subrayado que se ha renovado el cien por cien de los contenedores, con la previsión de ampliar el parque hasta el 116 por ciento, unido al aumento del reciclado en un 50 por ciento en el caso de papel y un 20 por ciento en envases y plástico.

La localidad, según relata Ergido, destina una cantidad de 17,6 millones de euros para recogida de residuos y reciclaje, lo que equivale a una media de 91 euros por habitante en esta materia.

Tras incidir en que la ciudad también tiene una iniciativa "pionera" en materia de compostaje, ha enfatizado también la iniciativa de limpiezas incentivas en las calles que abarcan 110.000 metros cuadrados de la ciudad y que son muy efectivas en las aceras.

Por otro lado, el concejal ha dicho que les ha llamado la atención que el informe aluda a que no se ha facilitado a la OCU información cuando "no es así", dado que de forma "proactiva" el Consistorio se puso en contacto con esta organización en febrero para preguntar si iban a hacer el estudio. Al respecto, según Ergido, la OCU dijo que no tenía previsto lanzarlo este año.

No obstante y de forma preventiva, el Consistorio alcalaíno actualizó la plantilla de de 2015 para adjuntar los datos presentes al cuestionario base de la OCU, por si se les requería posteriormente.

En ese documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ayuntamiento detalla que hay una plantilla de 206 personas para los servicios de limpieza y recogida de residuos, añadido a refuerzos de personal para campañas especiales.

Otra información que se adjunta es las sanciones por no recoger excrementos de mascota en la calle, con campañas específicas para fomentar su retirada, y datos concretos de barrido de acera, baldeo y lavado de calles.

"Debe haber un malentendido enorme, estamos perplejos y ofrecemos esta información para subsanar el error", ha recalcado Ergido para apuntar también que durante la presente legislatura, las quejas ciudadanas sobre limpieza han "bajado notablemente".

Por otro lado, tras señalar que la percepción "personal y objetiva" de la limpieza ha mejorado, el concejal ha apuntado que la situación del servicio en la anterior legislatura era "francamente mala" con una deuda de 45 millones con la empresa encargada de la recogida de residuos (Valoriza).

Ahora, según ha remarcado, ya no hay situación de deuda y eso lleva al Consistorio a poder exigir que los pliegos de condiciones técnicas se cumplan "a rajatabla" y que la calidad del servicio haya aumentado.