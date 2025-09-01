El Ayuntamiento apunta a que el coche incendiado en un aparcamiento en el distrito de Retiro es de combustión

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado a que el coche que se ha incendiado esta madrugada en el cuarto sótano de un aparcamiento en la avenida del Mediterráneo, en el distrito de Retiro, es de combustión.

El incendio de un vehículo ha obligado al desplazamiento de una quincena de dotaciones de Bomberos y a la imposición de cortes de tráfico, mientras los agentes han pedido a los vecinos que cierren sus ventanas ante el humo provocado por el fuego.

"Es un coche de combustión, no es un vehículo eléctrico, en principio y por los datos que nosotros tenemos. En todo caso, en cuanto tengamos el dato definitivo les daremos trasladado", ha indicado el primer edil a la prensa en la Casa de la Villa al ser preguntado por esta cuestión.

El servicio de Emergencias del Consistorio ha advertido de lo acontecido a través de la red social X, en una publicación en la que ha cifrado en 16 los operativos de Bomberos municipales desplazados al lugar de los hechos, así como del corte de tráfico entre las plazas de Conde de Casal y Mariano de Cavia.