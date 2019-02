El Ayuntamiento asegura que las prejubilaciones de casi 600 agentes municipales de Policía no van a alterar la seguridad

Publicado 12/02/2019 14:49:27 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha afirmado este martes que las prejubilaciones de casi 600 agentes municipales de Policía no van a alterar la seguridad de la ciudad.

Estas declaraciones se producen tras la noticia avanzada por El Mundo, en la que se informaba de que un 10% de la plantilla de la Policía Municipal dejará su puesto y se acogerá a la prejubilación, una vez cumplidos los 59 años.

El delegado ha insistido en que la Junta de Gobierno ya había previsto esta situación y aprobado una oferta pública extraordinaria, pero ha señalado que "no la puedes poner en marcha hasta que legalmente se haya producido".

En este sentido, Barbero ha señalado que una gran cantidad de personas que se han acogido a esta situación son personas que estaban en "segunda actividad", es decir que se dedican a tareas administrativas o de seguridad de edificios.

Además, ha apuntado que han pedido a la gerencia de la ciudad el "refuerzo" desde el punto de vista administrativo para estas funciones y también para la seguridad de edificios, así como una "cierta reestructuración" de algunas unidades, si bien ha asegurado que la seguridad "no se va a ver alterada" ya que se tratan de cambios "previstos y planificados".

