El Ayuntamiento avanza un proyecto "novedoso" para eliminar el "efecto frontera" en el 'scalextric' de Vallecas

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha avanzado este miércoles que el Ayuntamiento trabaja en un proyecto "novedoso" para transformar el entorno del conocido 'scalextric' de Puente de Vallecas con el objetivo de eliminar el "efecto frontera" que genera la infraestructura.

"Estamos trabajando en un proyecto común que yo espero que pueda ser presentado antes de verano y que va a ser, yo creo, un proyecto novedoso y un proyecto muy bueno para todos los distritos para que ese efecto frontera que no queremos nadie desaparezca", ha trasladado durante la comisión del ramo.

En su intervención, García Romero reconocido que la estructura de la M-30 genera una "visión de frontera" del barrio, aunque ha descartado soluciones como la instalación de semáforos, en línea con experiencias previas en Madrid Río.

Fuentes del área han trasladado a Europa Press que se creó un grupo de trabajo constituido por el área de Obras y Equipamientos, Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, los distritos de Retiro y Puente de Vallecas, la EMT y Madrid Calle 30 que está trabajando en un proyecto, pilotado por el equipo de García Romero, "para mejorar este entorno, de manera que se convierta en un espacio más amable para el peatón y que mejore la conexión entre Retiro y Puente de Vallecas". "Es el mandato que hizo el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y es en lo que se está trabajando", han destacado.

La delegada daba respuesta en la comisión al concejal del Grupo Municipal Socialista Pedro Barrero, quien ha calificado el 'scalextric' como una "barrera urbana segregadora" y ha reclamado un compromiso claro del Gobierno municipal para su eliminación. "Menos cimentazo y más ciudad humana, señora delegada", ha lanzado a García Romero.

Barrero ha subrayado que la eliminación del 'scalextric' se trata de una decisión política, más que técnica, y ha criticado que, mientras en otras zonas de la ciudad se llevan a cabo proyectos para devolver espacio público a los peatones, aunque en Puente de Vallecas solo se encuentran "excusas" para mantener la infraestructura. "Mientras el PP mira a otro lado, Puente de Vallecas sigue bajo el yugo del 'scalextric'", ha lamentado.