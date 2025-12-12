Ayuntamiento buscará "una solución" para construir un centro de mayores sin perjudicar a alumnado del CEIP Amadeo Vives

Archivo - El delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández Sánchez, interviene en una mesa redonda durante la VII edición de Madrid Summit. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid buscará "la mejor solución" a la hora de construir el Centro de Mayores y de Día del barrio de Aluche, en el distrito de Latina, sin perjudicar al alumnado del CEIP Amadeo Vives.

Así lo ha afirmado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, durante la comisión del ramo, donde ha reiterado que "se está trabajando con los servicios técnicos para que haya un centro de mayores, un centro de día y no se perjudique a los niños".

"Hemos informado favorablemente del centro de día y el centro de mayores, que es nuestra responsabilidad, si es necesario o no, de acuerdo con la población del barrio, y lo es, teniendo en cuenta a las personas mayores censadas de 65 años", ha trasladado el delegado en respuesta al ruego formulado por la concejala de Más Madrid Lucía Lois en relación a este equipamiento.

En concreto, Más Madrid reclama que se paralice la construcción del centro de mayores programado por el Ayuntamiento en Camarena 10 y que se reubique en el número 277 de la misma calle para no afectar así a la zona que utilizan como pistas deportivas en el CEIP Amadeo Vives.

"No damos crédito, la verdad. Se construye este centro de mayores en el patio del Amadeo Vives, en una parcela que utiliza desde hace 40 años para el patio, donde hacen los partidos de fútbol, donde hacen las extraescolares, donde hacen el recreo (...). Nadie entiende cómo se les ha ocurrido esta realmente peculiar idea. ¿Van ustedes gestionar esta ciudad de una forma en la que no pierdan unos para que ganen otros?", ha preguntado Lois.

La edil de Más Madrid ha señalado que con el 'ok' del área que lidera José Fernández a este centro de mayores para el presupuesto de este año muestra "su conformidad" con que "sea a costa" de los niños del colegio y ha trasladado al delegado que aún hay tiempo "para recapacitar".

"Va a haber centro de mayores que está presupuestado. Y se va a buscar la mejor solución con los técnicos. Porque lo que no vamos a hacer es lo que hacían ustedes, decir que iban a construir un equipamiento en una parcela y luego los técnicos tenían que decir que no era viable", ha zanjado por su parte Fernández.