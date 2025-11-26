El Ayuntamiento colaborará con el dispositivo de seguridad para el Atleti-Inter con drones y apoyo en la movilidad

Archivo - Decenas de aficionados reciban el bus del club en las inmediaciones del Estadio Cívitas Metropolitano, - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha explicado este martes que el Ayuntamiento de la capital ofrecerá los drones y los agentes de la Policía Municipal para apoyar la movilidad en el marco del partido que enfrenta al Atlético de Madrid y al Inter de Milán esta tarde en el Riyadh Air Metropolitano.

"Fundamentalmente lo que hacemos es una labor de apoyo y soporte a la Policía Nacional en todo lo que tiene que ver con los cortes de tráfico, con la movilidad", ha manifestado Sanz en declaraciones a la prensa tras la inauguración de la XIII Jornada de SAMUR-Protección Civil sobre maltrato Infantil.

Sanz ha abundado en que "el grueso del dispositivo" corresponde a la Policía Nacional y el despliegue previsto por la Delegación del Gobierno, que ya en la víspera anunció que el plan de seguridad contaría con unos 1.200 efectivos ante un encuentro catalogado como de Alto Riesgo.

Más allá del apoyo en la movilidad, la Policía Municipal ofrecerá su unidad de drones y la Unidad de Servicios Especiales en el acompañamiento de las comitivas. "Esperamos que se desarrolle con normalidad", ha remachado la vicealcaldesa de al capital.

El partido entre el Atlético y el Inter, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, llenará el aforo del Metropolitano. Se prevé además la presencia de unos 2.150 aficionados italianos sin entrada para el encuentro.

El operativo previsto por la Delegación del Gobierno estará formado por agentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil de la Policía Nacional, así como Guardia Civil de Tráfico, Policía Municipal, Samur-Protección Civil, Bomberos y vigilantes auxiliares del propio club.

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.