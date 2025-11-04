El Ayuntamiento concede licencia de actividad al hostel del Parque de las Avenidas "porque cumple con todo"

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha concedido licencia de actividad al hostel del Parque de las Avenidas "porque cumple con todo", han confirmado a Europa Press fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

Escasos días atrás el delegado del área, Borja Carabante, sugería a la vecindad del hostal del entorno del Parque de las Avenidas, en el distrito de Salamanca, a explorar la vía civil. "Los vecinos tienen otra vía, no sólo la administrativa del Ayuntamiento de Madrid, sino también la civil". Esto es así porque los estatutos de su comunidad de vecinos "impiden el establecimiento de este tipo de actividad", recordaba.

El Consistorio, en base a sus competencias, dictó en su momento una orden de cese de la actividad, de la que se dio traslado al propietario para que hiciera las alegaciones que correspondieran y que han sido siendo estudiadas por el Ayuntamiento.

Además dieron traslado tanto de la petición de licencia como del resto de las actuaciones a los vecinos para que pudieran presentar alegaciones, "una cuestión que no es obligatoria, pero que en este caso se ha hecho para que no se vulnere ningún derecho y para que los vecinos pusieran de manifiesto sus opiniones", resaltaba Carabante.

Ya advirtió Carabante de que si el hostel cumplía todas las condiciones se le tendría que otorgar la licencia de actividad, "como es lógico", y luego debería ser ratificada por la Comunidad de Madrid, que es quien verifica que las condiciones de la prestación del uso turístico se cumplen.