El Ayuntamiento confía en que a finales de la próxima semana esté solventada la afección en M-30 por socavón en Yeserías

Archivo - La portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento confía en que a finales de la próxima semana, en función de las incidencias climáticas, esté solventada la afección en el túnel de la M-30 afectadas por el socavón en el carril ciclista del paseo de Yeserías, ha indicado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La causa de la incidencia han sido unas filtraciones por la lluvia, que han hecho que apareciera un socavón en el carril bici del paseo de Yeserías esquina con la calle Melilla. El Ayuntamiento ha acometido trabajos de emergencia en el interior del túnel de la M-30 y, una vez que finalicen las obras de reparación de los desperfectos y sellado, se actuaría en superficie.

El ramal del interior del túnel ha tenido que ser cerrado temporalmente, concretamente en el sentido sur, salida Pirámides, por lo que el Ayuntamiento recomienda es evitar esa zona hasta que pueda estar habilitada alguna alternativa.

Los trabajos incluyen la ejecución de un muro de refuerzo. Las obras se preveían más cortas pero los episodios de lluvias a principios de mes y también los de hace algunos días "han alargado algo más de lo previsto", unido a la previsión de lluvias de estos días venideros.

"Creemos que las obras se van a prolongar durante toda la semana que viene y esperamos que, por lo menos, en esa parte esa afección pueda estar solventada a finales de la semana que viene", ha indicado.