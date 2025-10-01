El Ayuntamiento contesta a PSOE que no registró "daño alguno" en el mobiliario urbano en la última etapa de La Vuelta

La secretaria de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, protesta a favor de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha trasladado al Grupo Municipal Socialista que no tiene constancia de "daño alguno" en el mobiliario de la ciudad durante la última etapa de La Vuelta Ciclista a España, cuando se produjeron las protestas propalestinas.

Así lo recoge el documento de respuesta emitido por el Consistorio a la petición de información formulada por el PSOE interesándose por el mobiliario urbano que sufrió daños a raíz de las protestas. "Las mentiras tienen las patas muy cortas", ha señalado el concejal del PSOE Antonio Giraldo en declaraciones difundidas a la prensa.

"No tenemos constancia de daño alguno en mobiliario que pertenezca a esta Dirección General como consecuencia de las protestas de la última etapa de la vuelta ciclista el pasado 14 de septiembre de 2025", indica el documento de respuesta difundido por los socialistas.

Ante ello, Giraldo ha apuntado que desde su grupo condenan "cualquier daño contra cualquier persona" aunque ha recordado que los concentrados durante La Vuelta "se manifestaba pacíficamente en su inmensa mayoría para detener el genocidio que se está cometiendo en Gaza".

"De ahí a decir que toda esta gente era gentuza, decir que eran poco menos que 'Kale borroka' o la presidenta de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso) que llegó a decir que esto era Sarajevo en la guerra... Un poquito de vergüenza en algunas declaraciones", ha criticado.

En el mismo sentido se ha pronunciado el delgado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ha instado a ser "más respetuosos" a aquellos que emplearon esos términos tras lo ocurrido en las protestas.

"Quienes hablaron de 'kale borroka' o de Sarajevo debieran ser infinitamente más respetuosos. Primero con quienes sí sufrieron la violencia, pero también con una ciudadanía madrileña que, una vez más, les dio una inmensa lección de solidaridad", ha compartido el delegado en la red social 'X'.