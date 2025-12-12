Ayuntamiento dará orden de continuidad al contrato de la planta de incineración de Valdemingómez, que expira el día 31

Archivo - Parque Tecnológico de Valdemingómez - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento dará orden de continuidad al contrato de explotación de la planta de incineración de Las Lomas, en Valdemingómez, que expira el día 31 de diciembre, ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo.

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha recordado que el contrato es "improrrogable". "Se dará una orden de continuidad para que pueda prestarse el servicio, teniendo en cuenta que se trata de un servicio esencial y, por tanto, tiene que seguir abierta", ha contestado el delegado.

Carabante ha anunciado que a lo largo del primer trimestre esperan publicar los pliegos, después de haber recibido la pasada semana el informe favorable de la Oficina Nacional de Evaluación. Se trata de un contrato "muy complejo no solo por el importante presupuesto que conlleva sino también por la complejidad técnica de hacer un proyecto de una incineradora, de una instalación que tiene ya muchas décadas, que además requiere inversiones importantes para mantenerlo en los próximos años".

El delegado ha defendido ante Más Madrid que ahora se incinera menos que en el mandato de Manuela Carmena. "Del año 2015 al 2019, aunque se incineró mucho, no perjudicaba a nadie, pero si incinera un gobierno del PP perjudica a todo Vallecas y entonces la FRAVM saca la pancarta. Los mismos que de 2015 a 2019, cuando se incineraba más que nunca, se callaron ahora saldrán a manifestarse contra este equipo de Gobierno", ha criticado en una sala en la que ha estado presente el expresidente de la FRAVM Quique Villalobos.

Para el concejal de Más Madrid, esto no es más que "el enésimo pufo de su penosa gestión de residuos". "Que el contrato de explotación de la planta de las Lomas finalice el 31 de diciembre, que el mismo sea improrrogable y que no haya noticias de nuevo contrato hasta hoy a la vista implica que con su mala gestión nos pueden abocar a que la incineración pueda seguir quemando residuos sin que haya un plan claro sobre su futuro, una auténtica muestra de su desidia e ineptitud en cuanto a su gestión", ha reprochado Nieto.

En Más Madrid se preguntan si se "va a pasar por la misma experiencia que hace cinco años, cuando tuvieron la incineradora hasta dos años funcionando sin contrato". "¿Cuánto dinero nos va a costar a todos los madrileños este pufo? ¿Y por qué no se ha licitado hasta ahora el nuevo contrato de la planta cuando ustedes ya sabían desde hace cinco años que tocaba?", ha preguntado.