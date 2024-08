El Ayuntamiento defiende que no hay "falta de empatía" con Montecarmelo y asegura que a Maroto "no le gusta Madrid"

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha defendido este miércoles que no hay "falta de empatía" con el barrio de Montecarmelo y ha asegurado que la portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto, "tiene un problema", puesto que "no le gusta Madrid". "No le gusta esta ciudad y ni siquiera la entiende", ha aseverado.

La delegada ha respondido así desde el recinto ferial de las fiestas de la Virgen de la Paloma a las críticas de Maroto realizadas esta mañana en los trabajos arqueológicos para identificar si hay una fosa común con brigadistas internacionales en el lugar donde quieren instalar el cantón, en una parcela cercana al cementerio de Fuencarral.

Rivera de la Cruz ha afirmado que la ubicación del futuro cantón "responde a una decisión técnica, no política". "Creo que no hay falta de empatía en ningún caso. Ha habido más de ocho reuniones con los vecinos y quiero recordar que la decisión del emplazamiento del cantón es una decisión técnica, no es una decisión política", ha afirmado.

"No sé qué tiene que ver aquí ni la empatía ni el alcalde. Las decisiones técnicas las toman técnicos y lo tienen que hacer mirando por el bien común, que es lo que hacen siempre. Además, son personas que no tienen otro interés que el profesional", ha añadido.