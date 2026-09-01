Ayuntamiento dice que no cambiará normativa de ruido y emplaza a entendimiento de Real Madrid y vecinos para conciertos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida,, en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido este martes en que no contempla modificar la normativa sobre ruido para facilitar el regreso de los conciertos al estadio Santiago Bernabéu y ha emplazado al Real Madrid y a los vecinos a trabajar junto al Consistorio para alcanzar una solución consensuada para el regreso de este tipo de espectáculos en el 'templo' blanco.

"Nosotros no tenemos prevista ninguna acción para cambiar el marco normativo en este sentido", ha contestado durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

El regidor ha expresado su deseo de que el Bernabéu pueda volver a albergar conciertos, pero ha condicionado esta posibilidad a que se garantice la calidad de vida de los residentes.

"Si se quisiera volver a los conciertos en el Bernabéu, tenemos que trabajar junto con los vecinos y con el Real Madrid para que esto se pueda hacer", ha explicado.

Almeida ha definido el Bernabéu como un "grandísimo recinto" que ofrece unas posibilidades que no tienen otros espacios de la capital, aunque ha insistido en que su actividad debe ser compatible con "el descanso y el bienestar de los vecinos".

RUIDO, MOVILIDAD, SEGURIDAD Y LIMPIEZA

El alcalde ha precisado que, más allá de medidas para el cumplimiento de los niveles de decibelios, también será necesario abordar los problemas relacionados con los aparcamientos, las entradas y salidas del público, la movilidad, la seguridad, comportamientos incívicos y la limpieza posterior a los eventos.

Almeida ha señalado que el dispositivo deberá permitir que los residentes recuperen la normalidad en la zona "lo antes posible" después de cada espectáculo. "Esperamos que pueda haber conciertos, pero nuestra aspiración es que, si vuelven y se celebran, sea siempre bajo la premisa de garantizar el descanso y el bienestar de los vecinos", ha recalcado.