El Ayuntamiento espera que el mercadillo de Plaza España pueda abrir "lo más pronto posible", hoy o mañana

Archivo - Varias personas en el mercadillo navideño de la Plaza Mayor - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, espera que el mercadillo navideño de Plaza España pueda abrir "lo más pronto posible", a lo largo del día de hoy o ya mañana, tras revisarse la instalación por parte de los técnicos municipales.

En la inauguración de la XIII Jornada de Samur-Protección Civil sobre maltrato Infantil, la vicealcaldesa ha detallado que lo están revisando los técnicos porque "algunas de las cosas que estaban previstas y autorizadas se estaban haciendo de una manera en la que no estaba autorizado en el permiso", en definitiva, "lo que se ha hecho es velar por el cumplimiento de la legalidad".

"Por supuesto tienen una autorización y tienen que cumplir con las prescripciones y las especificaciones que pone en esa autorización. Lo que se está haciendo es revisar por parte de los técnicos que sí se da cumplimiento a esa autorización", ha expuesto.

Sanz confía en que el mercadillo pueda abrir "lo más pronto posible" y en un principio "se hablaba de un retraso de un día", para poner el acento en hacer las cosas con "todas las condiciones de seguridad garantizadas y dando cumplimiento a ese permiso que tienen". "Espero que pueda ser a lo largo del día de hoy incluso mañana pero lo más importante es que se dé cumplimiento a las prescripciones del permiso", ha remarcado.

Hasta el 11 de enero está previsto que esté en marcha La Navideña, el mercado de Navidad de Plaza de España, que celebrará su quinta edición. Dispondrá de una pista de hielo natural de 600 metros cuadrados, un mercado navideño con 40 puestos y una zona gastronómica en una actividad organizada por Super 8 Entertainment en colaboración con SantaLucía. El año pasado pasaron más de 60.000 personas por su pista.