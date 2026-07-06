El Ayuntamiento espera que los parques dedicados a los papas Francisco y Benedicto XVI estén "lo antes posible"

Archivo - Flores amarillas y blancas recién plantadas para la visita del papa León XIV en el pasado mes de junio - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid espera que los parques con los que la ciudad homenajeará a los papas Francisco y Benedicto XVI estén "lo antes posible".

Así lo ha indicado desde Serrería Belga el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien fue el que anunció este reconocimiento en el Debate sobre el Estado de la Ciudad del pasado martes.

El primer edil ha indicado que las Juntas Municipales de los distritos donde se ubicarán --San Blas-Canillejas y Latina-- ya han aprobado esta denominación de espacios verdes con los nombres de los dos predecesores directos de León XIV.

Por su parte, este lunes la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha explicado que el siguiente paso será llevar el expediente a la Junta de Gobierno para aprobarse de forma definitiva.

La vicealcaldesa ha destacado que Madrid tiene "mucha tradición de haber nombrado distintos parques de la ciudad con nombres de los papas". Ha expuesto que el último parque que se ha instalado en la capital en conmemoración a un Santo Pontífice fue el de Juan Pablo II del barrio de Piovera.

Inma Sanz ha incidido en que es un "buen momento" para reconocer a los papas Francisco y Benedicto XVI, una "deuda" que espera "no tardar demasiado" en saldar.