El Ayuntamiento estudia abrir el parque del Capricho los días laborables para grupos de entre 150 y 200 personas

Archivo - Parque del Capricho - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid estudia abrir el parque del Capricho en días laborables, hacerlo tras el verano y limitarlo a un grupo reducido de visitantes de entre 150 y 200 personas, ha adelantado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

En estos momentos este pulmón verde de la Alameda de Osuna está abierto a un público limitado a mil personas al mismo tiempo durante los fines de semana y días festivos. "Lo que estamos valorando es abrir el parque del Capricho en días laborables, algo que hasta ahora no está permitido, y para grupos pequeños, para un número menor de personas que el fin de semana", que en la actualidad es de mil personas, ha explicado el delegado.

La idea en la que trabaja el Ayuntamiento es abrirlo de martes a domingo cerrando únicamente los lunes para las tareas de mantenimiento y siempre bajo la premisa de "limitar mucho el número de personas precisamente para mantenerlo en las mejores condiciones de uso y disfrute de todos los madrileños". Esa limitación de acceso se haría como en la actualidad los fines de semana, vía grupos y con tornos, para entrar a medida que se vaya saliendo.

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